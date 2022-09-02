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    • Yaşam
    • 02.09.2022 10:53
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    • 02.09.2022 10:53
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    Eve giren hırsız kasayı parçalayıp ne varsa götürdü: Yıkıldık bittik

    Adana'da bir eve giren hırsız kasayı parçalayıp 900 gram altın ve 100 bin lira çaldı. Bütün birikiminin çalındığını söyleyen Erdoğan "Benim bütün birikimim bu kasadaydı. Şimdi hepsi gitti. Çocuğuma araba alacaktım. Altınlar emanet altınlardı. Kaç gündür yıkıldık, bittik" dedi.

    Eve giren hırsız kasayı parçalayıp ne varsa götürdü

    Adana'da bir eve giren hırsız kasayı parçalayarak ne var ne yoksa götürdü.

    Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Zeynep Erdoğan (40) yaklaşık 10 gün önce memleketi Mardin'e gitti. Erdoğan bu sırada evine hırsız girdiğini kasayı soyduğunu öğrenip geri döndü.

    KARŞILAŞTIĞI MANZARA YIKTI

    Erdoğan ev geldiğinde kasanın parçalanıp içindeki bütün birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin liranın olmadığını görünce yıkıldı.

    Erdoğan, haberi çocuklardan aldığını eve girip kasayı evin içinde parçalayıp soyduklarını belirterek, "Bunu dışarıdan biri yapmış olamaz. Bunu tanıdık biri yaptı. Benim bütün birikimim bu kasadaydı. Şimdi hepsi gitti. Çocuğuma araba alacaktım. Altınlar emanet altınlardı. Kaç gündür yıkıldık, bittik" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


    Erdoğan, polise giderek şikayetçi olduklarını da söyledi.

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    Haberler Yaşam Eve giren hırsız kasayı parçalayıp ne varsa götürdü: Yıkıldık bittik
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