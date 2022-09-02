Didim’de koyda dehşet! Cansız bedenleri bulundu



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölge güvenlik şeridi ile koruma altına alınırken, 112 Acil sağlık ekipleri iki kişinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Tan ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 3 çocuk annesi Hamide Saraç'ın cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.