Didim’de koyda dehşet! Cansız bedenleri bulundu

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde evinden 09 D 4402 plakalı aracıyla ayrılan emekli astsubay Hasan Tan, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Söke Huzurevi çalıştığı öğrenilen Hamide Saraç ile buluştu.
İkili saha sonra arabayla gittikleri Mercimek Koyu'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre Hamide Saraç silahla Hasan Tan'a ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
CANSIZ BEDENLERİ BULDU
Öğle saatlerine kadar Hasan Tan'a ulaşamayan oğlu Mehmet Tan, araçta bulunan takip sistemi ile babasına ulaşmaya çalıştı. Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'na gelen Tan, aracın etrafında babasını bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Tan, babası ve gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Hamide Saraç'ın cansız bedenleriyle karşılaşarak hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.