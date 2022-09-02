Akıllara durgunluk veren soygun! 40 yaşındaki D.K'nın kılığına giren kadın bankadan 500 bin lira çekti | Yaşam haberleri

İstanbul Fatih'te akıl almaz bir dolandırıcılık yaşandı. Dolandırıcılar banka hesabında 500 bin lira olduğunu öğrendikleri D.K.'nın fotoğrafını buldu. Dolandırıcılar, D.K.'nın banka ile irtibatlı cep telefonunun da sahte kimlikle iptal etti. Sonra da şüpheli Ayşe A., makyaj yapıp peruk takarak D.K.'ya benzedi. Fatih'teki banka şubesine giden D.K. görünümlü dolandırıcı, 500 bin lirayı hesaptan çekti. D.K. da, hesaplarda 500 bin liranın çıkışını görünce, bankayı aradı. Banka da polisle irtibata geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu planı yapan 5 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yunus Emre KAVAK
FACİAYA 40 METRE KALA!
İstanbul Boğazı'nda dün akşam 'Lady Zehma' isimli 173 metre boyunda ve 29 metre genişliğindeki tahıl gemisinin dümeni kilitlendi. Gemi kaptanı çapa atarak durmaya çalıştı. Bebek Feneri'ne çarpan gemi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala durabildi. Sahildeki vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Römorkörler, olay yerine sevk edildi. Geçici olarak gemi trafiği askıya alındı.
ÇOK PİŞMANMIŞ!
İzmir'de nikahsız birlikte yaşadığı Havva Çevirgen'i (20) rehin alıp, 51 bıçak darbesiyle yaralayan sevgilisi Emre Duran (21) tutuklandı. Olay günü yaşadıklarını hatırlamadığını belirten Duran, "Bu olanlar için çok pişmanım" dedi.