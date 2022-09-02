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    Akıllara durgunluk veren soygun! 40 yaşındaki D.K'nın kılığına giren kadın bankadan 500 bin lira çekti | Yaşam haberleri

    İZMIR’DE nikahsız birlikte yaşadığı Havva Çevirgen’i (20) rehin alıp, 51 bıçak darbesiyle yaralayan sevgilisi Emre Duran (21) tutuklandı. Olay günü yaşadıklarını hatırlamadığını belirten Duran, “Bu olanlar için çok pişmanım” dedi.

    Dublörlü vurgun

    İstanbul Fatih'te akıl almaz bir dolandırıcılık yaşandı. Dolandırıcılar banka hesabında 500 bin lira olduğunu öğrendikleri D.K.'nın fotoğrafını buldu. Dolandırıcılar, D.K.'nın banka ile irtibatlı cep telefonunun da sahte kimlikle iptal etti. Sonra da şüpheli Ayşe A., makyaj yapıp peruk takarak D.K.'ya benzedi. Fatih'teki banka şubesine giden D.K. görünümlü dolandırıcı, 500 bin lirayı hesaptan çekti. D.K. da, hesaplarda 500 bin liranın çıkışını görünce, bankayı aradı. Banka da polisle irtibata geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu planı yapan 5 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yunus Emre KAVAK



    FACİAYA 40 METRE KALA!
    İstanbul Boğazı'nda dün akşam 'Lady Zehma' isimli 173 metre boyunda ve 29 metre genişliğindeki tahıl gemisinin dümeni kilitlendi. Gemi kaptanı çapa atarak durmaya çalıştı. Bebek Feneri'ne çarpan gemi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala durabildi. Sahildeki vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Römorkörler, olay yerine sevk edildi. Geçici olarak gemi trafiği askıya alındı.



    ÇOK PİŞMANMIŞ!
    İzmir'de nikahsız birlikte yaşadığı Havva Çevirgen'i (20) rehin alıp, 51 bıçak darbesiyle yaralayan sevgilisi Emre Duran (21) tutuklandı. Olay günü yaşadıklarını hatırlamadığını belirten Duran, "Bu olanlar için çok pişmanım" dedi.



        SEVGİLİYE TEK BIÇAK!
        İzmir'dE kocası cezaevinde olan H.Ç. (25) isimli kadın yasak aşk yaşadığı sevgilisi İbrahim Çokgezer'le tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkesine hakim olamayan H.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırdı. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Çokgezer, hayatını kaybetti. Polis, H.Ç.'yi bıçakla yakaladı. Ceyhan TORLAK



        TAŞ KESİLDİK!
        Adana'da 2 çocuk annesi Şermin Sarı (34), boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi. Poyraz, taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kadın, can verdi. Polise teslim olan Poyraz ise cinayeti itiraf etti. Sarı'nın 4 gün önce eski eşinden şikayetçi olduğu belirlendi.



        KATLİAM GİBİ 7 ÖLÜ
        Bursa'dan düğünden dönenleri taşıyan minibüs, Sivas'ta kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada sürücü Ayhan Sevin ile araçta bulunan Şenay Kızılaslan, Hacı Süleyman Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci hayatını kaybetti. 2'si çocuk 10 kişi ise yaralandı.



            104 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 104 milyon 525 bin 212 lira devretti. 5 bilenler 38 bin 602 lira, 4 bilenler 765 lira, 3 bilenler 39 lira, 2 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.



            VAYTON!
            ABD New York'un en önemli turistik mekanlarından olan Central Park'taki faytonların neredeyse yarısına Türkler'in sahip olduğu belirtildi. Parktaki 68 faytondan 30'una sahip olan Türk at sahipleri de hedef haline geldi. Son zamanlarda hayvan hakları savunucularının itirazları olsa da faytoncular, bu işi ciddi kurallar çerçevesinde yaptıklarını belirtti. Tüm prosedürlerin yerine getirildiğini kaydetti. Günlük 9 saatten fazla çalışması yasak olan atların yazları 32 santigrat üzerinde, kışları da sıfırın altında 7 santigrat altında trafiğe çıkışlarına izin verildiği öğrenildi.

            SAATİ 140 DOLAR
            Faytonlara binmenin maliyeti 20 dakika için 54, 45 dakika için 118, 1 saat için de 140 dolar. Günlük kazancı 300 doları geçiyor.



            'PES'APORT
            Suriye vatandaşı bir kişi, Barbados Adası'ndan Almanya'ya yazım hatalarıyla dolu sahte bir İsrail pasaportuyla gitmeye çalışırken yakalandı. Pasaportta yanlış biçimde "yukarıdan aşağıya, soldan sağa" İbranice yazıların yer aldığı, İsrail'in adının dahi yazım hatalarıyla dolu olduğu ortaya çıktı.



                BİR BİR ÖLÜYO'RUS'!
                Rusya'dan şok bir ölüm haberi daha geldi. Petrol devi Lukoil'in Başkanı Ravil Maganov, Moskova'da hastane penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Rus oligarkın, "Ukrayna savaşına son verin" çağrısından birkaç ay sonra aniden ölmesi dikkat çekti. Rus basını, olay için "İntihar" dedi. "Kalp sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü ve kendisine yakın zamanda depresyon teşhisi konduğunu" belirtti. Ancak olayın suikast olabileceği de belirtildi.



                'ŞAMANLAR ÖLDÜRDÜ'
                Maganov'un ölümüyle birlikte, 24 Şubat'ta savaş başladığından bu yana şüpheli biçimde hayatını kaybeden oligarkların sayısının 15'i bulduğu kaydedildi. Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden can verdi. Rus medyası şamanların profesyonelce oligarkı öldürdüğünü iddia etti.



                'CELAL'LENDİ!
                Şarkıcı Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk, Prof. Dr. Celal Şengör'e tebligat gönderdi. Şengör'ün bir televizyon programında yaptığı, "İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Museviliğe de bakıyorsun 'Musa peygamber' diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim" şeklindeki konuşması, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" olarak değerlendirildi. Bu yüzden 10 gün içinde savcılığa gelmesi istendi.



                    ANLI CANLI REKOR
                    ATV'deyayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona fırtına gibi giriş yaptı.Önceki gün ekrana gelen program, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak reytinglerin zirvesine çıktı.



                    VAHŞETE GELİN!
                    Aydın'da Nejla Aydoğdu, 2 ay önce evlendi. Psikolojik rahatsızlığını gizleyen damat, cinnet getirdi. Genç kadının boğazını kesti. Talihsiz Nejla, henüz elinin kınası çıkmadan gözyaşlarıyla toprağa verildi.



                    'CEO'BOT
                    Çin'de dünyanın ilk robot CEO'sugöreve başladı. Yeni patron 8 olan mesai saatini 14'e çıkardı.



                        ŞAKA DEĞİL GERÇEK
                        Denizli'de Osman Soy, yola çıkan eşeğe çarptı. Havaya fırlayan hayvan, araca çakıldı. Soy'un babası Hüseyin Soy'un ölümüne yol açtı.

                        PEYNİR KAVGASI
                        Kırklareli, Çanakkale ve Edirne'ye meydan okudu: En lezzetli beyaz peynir bizde.

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                        Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren soygun! 40 yaşındaki D.K'nın kılığına giren kadın bankadan 500 bin lira çekti | Yaşam haberleri
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