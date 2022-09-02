Akıllara durgunluk veren soygun! 40 yaşındaki D.K'nın kılığına giren kadın bankadan 500 bin lira çekti | Yaşam haberleri





VAYTON!

ABD New York'un en önemli turistik mekanlarından olan Central Park'taki faytonların neredeyse yarısına Türkler'in sahip olduğu belirtildi. Parktaki 68 faytondan 30'una sahip olan Türk at sahipleri de hedef haline geldi. Son zamanlarda hayvan hakları savunucularının itirazları olsa da faytoncular, bu işi ciddi kurallar çerçevesinde yaptıklarını belirtti. Tüm prosedürlerin yerine getirildiğini kaydetti. Günlük 9 saatten fazla çalışması yasak olan atların yazları 32 santigrat üzerinde, kışları da sıfırın altında 7 santigrat altında trafiğe çıkışlarına izin verildiği öğrenildi.



SAATİ 140 DOLAR

Faytonlara binmenin maliyeti 20 dakika için 54, 45 dakika için 118, 1 saat için de 140 dolar. Günlük kazancı 300 doları geçiyor.