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    1.2 milyar sterlinlik Cruise gemisi parçalanacak!

    Yüzen şehir Global Dream II’nin sahipleri iflas bayrağını çekti. Dev geminin, daha denize açılmadan hurda olarak satışa çıkarılacağı belirtildi. İşte tüm detaylar...

    Dreamatik son

    Alman-Hong Kong ortaklığı MV Werften'in yaptıdığı Global Dream 2 için tam 1.2 milyar sterlin gitti. Ancak MV Werften, yılbaşından bu yana hiçbir borcunu ödeyemedi. İflasını bildirdi. Borçları yüzünden yüzen şehirler, bir bir elden gitti. Sıra daha hiç denize açılamayan dev gemiye geldi. Yapımı tamamlanan gemiye, hiçbir alıcı çıkmayınca, ilginç bir karar verildi. Yaklaşık 9 bin yolcu kapasiteli geminin parçalanarak hurda halde satılacağı bildirildi. Geminin geri dönüşümü için Türkiye'nin de listede olduğu kaydedildi.



    20 güverteli geminin, hiçbir alıcı çıkmayınca parçalanmasına karar verildi.
    Gemide misafirlerin dolaşabilecekleri güvertede büyük bir su parkı da vardı.
    Dünyanın en büyük gemisi Global Dream II, Wismar'daki bir Alman tersanesinde parçalanmayı bekliyor.
    Geminin Türkiye'de geri dönüştürülmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam 1.2 milyar sterlinlik Cruise gemisi parçalanacak!
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