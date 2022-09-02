1.2 milyar sterlinlik Cruise gemisi parçalanacak!

Alman-Hong Kong ortaklığı MV Werften'in yaptıdığı Global Dream 2 için tam 1.2 milyar sterlin gitti. Ancak MV Werften, yılbaşından bu yana hiçbir borcunu ödeyemedi. İflasını bildirdi. Borçları yüzünden yüzen şehirler, bir bir elden gitti. Sıra daha hiç denize açılamayan dev gemiye geldi. Yapımı tamamlanan gemiye, hiçbir alıcı çıkmayınca, ilginç bir karar verildi. Yaklaşık 9 bin yolcu kapasiteli geminin parçalanarak hurda halde satılacağı bildirildi. Geminin geri dönüşümü için Türkiye'nin de listede olduğu kaydedildi.