Gülşen avukatı aracılığı ile “ev hapsi” şartıyla yapılan tahliye itiraz etti | Yaşam haberleri

Sahne aldığı bir mekanda geçen Nisan ayında İmam Hatip Liselileri'ne yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'den yeni bir itiraz daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, 4 gün sonra "Ev hapsi" şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden alınan Gülşen, rezidans dairesine geçmişti. Ev hapsi nedeniyle dışarı çıkamayan Gülşen, eş ve dostlarının da kendisini ziyarete gelmemelerini istemişti. Şarkıcının avukatı Emek Emre, dün İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne "Şartlı tahliyenin sona erdirilmesi" istemiyle dilekçe verdi. Emre, müvekkilinin adresinin belli olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun da olmadığını belirterek tamamen serbest bırakılmasını istedi.