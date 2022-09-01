Gülşen avukatı aracılığı ile “ev hapsi” şartıyla yapılan tahliye itiraz etti | Yaşam haberleri

Sahne aldığı bir mekanda geçen Nisan ayında İmam Hatip Liselileri'ne yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'den yeni bir itiraz daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, 4 gün sonra "Ev hapsi" şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden alınan Gülşen, rezidans dairesine geçmişti. Ev hapsi nedeniyle dışarı çıkamayan Gülşen, eş ve dostlarının da kendisini ziyarete gelmemelerini istemişti. Şarkıcının avukatı Emek Emre, dün İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne "Şartlı tahliyenin sona erdirilmesi" istemiyle dilekçe verdi. Emre, müvekkilinin adresinin belli olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun da olmadığını belirterek tamamen serbest bırakılmasını istedi.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Gülşen Çolakoğlu, "Yaptığım şakanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" diyerek özür dilemişti.
Deniz YUSUFOĞLU
ŞEFF BEZOS!
Yaklaşık 164 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1980'de 16 yaşındayken McDonald's'ta çalıştığı günleri anlattı. Geçen hafta McDonald's hamburgeri yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "İlk işim. Ve hala aynı harika burger. Mutlu pazarlar!" diye tweet attı. Bu paylaşım, mega milyarderin 2018'de verdiği bir röportajı hatırlattı: McDonald's'ta ızgara yaptığım zamanlar, benim akneli ergenlik dönemimdi. Bu işten aldığım hediye, tek elimle yumurta kırabilmemdi. En sevdiğim vardiya, Cumartesi sabahıydı.