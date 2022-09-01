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    Gülşen avukatı aracılığı ile “ev hapsi” şartıyla yapılan tahliye itiraz etti | Yaşam haberleri

    Gülşen avukatı aracılığı ile “ev hapsi” şartıyla yapılan tahliye kararına itiraz etti. Şartsız tahliye istedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şartsız tahliye!

    Sahne aldığı bir mekanda geçen Nisan ayında İmam Hatip Liselileri'ne yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'den yeni bir itiraz daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, 4 gün sonra "Ev hapsi" şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden alınan Gülşen, rezidans dairesine geçmişti. Ev hapsi nedeniyle dışarı çıkamayan Gülşen, eş ve dostlarının da kendisini ziyarete gelmemelerini istemişti. Şarkıcının avukatı Emek Emre, dün İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne "Şartlı tahliyenin sona erdirilmesi" istemiyle dilekçe verdi. Emre, müvekkilinin adresinin belli olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun da olmadığını belirterek tamamen serbest bırakılmasını istedi.



    ÖZÜR DİLEMİŞTİ
    Gülşen Çolakoğlu, "Yaptığım şakanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" diyerek özür dilemişti.
    Deniz YUSUFOĞLU



    ŞEFF BEZOS!
    Yaklaşık 164 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1980'de 16 yaşındayken McDonald's'ta çalıştığı günleri anlattı. Geçen hafta McDonald's hamburgeri yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "İlk işim. Ve hala aynı harika burger. Mutlu pazarlar!" diye tweet attı. Bu paylaşım, mega milyarderin 2018'de verdiği bir röportajı hatırlattı: McDonald's'ta ızgara yaptığım zamanlar, benim akneli ergenlik dönemimdi. Bu işten aldığım hediye, tek elimle yumurta kırabilmemdi. En sevdiğim vardiya, Cumartesi sabahıydı.



        ÖLÜM DOLU!
        İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağlı Girona'da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı. La Bisbal d'Emporda büyük bir buz parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan bir yaşındaki bebek kurtarılamadı. Hayatı felç eden dolu fırtınası nedeniyle araçların camları kırıldı, yaralanan 29 kişi de hastanelere kaldırıldı.



        'ÖTTÜ'Kİ DÜNYA
        Düzce'de Nihat Taştan, evinin bahçesinde horoz beslenmeye başladı. Ancak Haşmet isimli horoz sabahları öttüğü için kimseyi uyutmadı! Taştan, komşuları tarafından belediyeye şikayet edilence Haşmet'i sahiplendirme kararı aldı. Sosyal medyada ilan yayınladı. Paylaşıma eski milletvekili İbrahim Korkmaz dönüş yaptı. Horozunu çok sevdiğini söyleyen Taştan, "Aramızda müthiş bir sevgi bağı var. Sık sık ziyaretine gideceğim" açıklaması yaptı.



        YÜREK DAYANMAZ
        Ünlü borsacı Nasrullah Ayan, önceki gün bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Bu sırada fenalaştı. "Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı. Kalbi duran Ayan, hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Hastane hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.



            LEONARDO YAŞASI
            ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio (47), kendinden yaşta küçük kadınlara gönlünü kaptırdı. Dün, 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone'den ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya çalkalandı! Hemen DiCaprio'nun ilişki analizi yapıldı. Buna göre oyuncu 1999'dan bu yana hiç 25 yaşından büyük bir kadınla birlikte olmadı. Gisele Bünchen ve Bar Refaeli'den yaş yüzünden ayrıldı. Morrone de geçtiğimiz ay 25 yaşına basmıştı.



            Blake Lively, DiCaprio ile 1 yıl aşk yaşadı.



            Gisele Bünchen ve DiCaprio aşkı sadece 6 yıl sürdü.



                Camila Morrone, doğum gününden aylar sonra terk edildi.



                Bar Refaeli, 25 yaşına girince DiCaprio tarafından terk edildi.



                FACİAYA KIL PAYI
                Marmara'da dün aniden bastıran sağanak, sele yol açtı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yıldırım düştü. Terminalin çatısı, büyük bir gürültüyle çöktü. Araçlar çatının altında kaldı. Şans eseri can kaybı olmadı. AFAD, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'de kuvvetli yağışların yer yer hafta sonuna kadar süreceğini açıkladı.



                    51 BIÇAK DARBESİ
                    İzmir'de yaşayan E.D. 4 aydır nikahsız birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Havva Çevirgen'i kıskançlık nedeniyle 51 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan zanlı E.D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli E.D.'nin, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.



                    KIZ MESELESİ İNFAZI
                    Ankara'da, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin Çevik (22) hayatını kaybetti. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



                    128 MİLYON TL DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 127 milyon 834 bin 254 lira devretti. 5 bilenler 134 bin 538 lira, 4 bilenler 2 bin 562 lira, 3 bilenler 150 lira, 2 bilenler ise 14 lira 55 kuruş ikramiye alacak.



                        1.2 MİLYON TL 6 DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 257 bin 905 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 51 lira, 4+1 bilenler 455 lira, 4 bilenler 40 lira, 3+1 bilenler 23 lira, 3 bilenler 7 lira, 2+1 bilenler 9 lira, 1+1 bilenler 4 lira, 0+1 bilenler ise 4 lira alacak.



                        EŞE BAK!
                        Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşi Ece Erken ile eski karısı birbirine girdi. Sunucu kendisine "Mal kaçırdı" diyen Benan Kocadereli'yi mahkemeye verdi: Beni küçük düşürüyor.



                        'SEA'FA!
                        Karakulak balığının kafasındaki otolit taşının şifalı olduğu belirtildi. Kilosu bin TL'ye yükseldi.

                        REKORA GELİN
                        Van'da aşiret düğünü rekor kırdı. Damada 4.2 milyon TL, geline 5 kilo altın takıldı.

                        DEPREM FIRTINASI
                        Ege'de önce 4.7, ardından 5.1'lik deprem meydana geldi. Tüm bölgede hissedildi.

                        ÖLÜME FIRLADI
                        Antalya'da R.Y.'nin kullandığı araç ağaca çarptı. Parçalandı. Hukuk öğrencisi Mine Ersoy camdan fırladı. Kurtarılamadı.

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                        Haberler Yaşam Gülşen avukatı aracılığı ile “ev hapsi” şartıyla yapılan tahliye itiraz etti | Yaşam haberleri
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