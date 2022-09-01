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    Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeyi planlayan Yağmur Sarnıç hakkında 7 suçtan yakalama kararı alındı

    Yağmur Sarnıç, eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürtmeyi planladı. Hakkında 7 suçtan yakalama kararı alındı. Küçükçekmece’deki operasyonla yakalandı. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

    ’Yağmur’a yakalandı

    Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.



    Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açılan Sarnıç, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç, dün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 7 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Sarnıç'ın ifadesinde, "Suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım. Tarafıma iftiralar atılmaktadır" dediği belirlendi.



    Yağmur Sarnıç, duruşma salonundan gülerek çıktı. Hakkındaki diğer dosyalar için farklı adliyelere sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeyi planlayan Yağmur Sarnıç hakkında 7 suçtan yakalama kararı alındı
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