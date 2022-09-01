Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeyi planlayan Yağmur Sarnıç hakkında 7 suçtan yakalama kararı alındı





Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açılan Sarnıç, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç, dün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 7 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Sarnıç'ın ifadesinde, "Suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım. Tarafıma iftiralar atılmaktadır" dediği belirlendi.