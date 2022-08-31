Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Ayan'dan acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi ön görülen Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nasrullah Ayan'ın hayatını kaybettiğini Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından duyurdu. Dilipak, yaptığı paylaşımda, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep'te vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

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Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.