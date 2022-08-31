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    • Yaşam
    • 31.08.2022 11:27
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    • 31.08.2022 11:33
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    Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

    Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı yayından "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Yakın çevresi Nasrullah Ayan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve uyutulduğunu belirtti. Abdurrahman Dilipak ise "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep'te vefat etmiştir" diyerek Nasrullah Ayan'ın vefat ettiğini duyurdu.

    Canlı yayında kalp krizi geçiren borsacı hayatını kaybetti

    Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Ayan'dan acı haber geldi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi ön görülen Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nasrullah Ayan'ın hayatını kaybettiğini Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından duyurdu. Dilipak, yaptığı paylaşımda, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep'te vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?
    Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

    Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi | VİDEO

    Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.



    KALBİ DURDU
    Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Nasrullah Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtildi.



    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
    Yakın çevresi, yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi.



        Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

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