Tuba ve Lara adlı deniz kaplumbağaları milyonlar tarafından adım adım izlendi

Kurtarılan iki deniz kaplumbağası, radardan adım adım takip edildi. Attıkları her kulaçta milyonlarca kişi tarafından izlendi. Muğla Dalyan'daki DEKAMER, 2019'da yaralı bulduğu caretta carettayı tedavi etti. Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki kaplumbağa, aynı yıl denize salıverildi. Bir yandan da sırtına takılan uydu takip cihazıyla izlendi. Önce Marmaris kıyılarında dolandı, ardından Yunanistan'ı geçti. 3 yılda Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'a yani Adriyatik Denizi'ne kadar gitti. Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen Tuba, bu sürede toplam 17 bin 500 kilometre yol kat etti. Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası olarak tarihe geçti! Şimdilerde İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinde olduğu belirlendi.