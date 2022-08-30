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    Tuba ve Lara adlı deniz kaplumbağaları milyonlar tarafından adım adım izlendi

    Tuba isimli caretta carettaya uydu takip cihazı takıldı. Ardından denize salındı. 3 yılda 17 bin 500 kilometre kulaç attı! Yolculuğu 7 milyon kez tıklandı! 30 yaşındaki deniz kaplumbağası Lara da hızlı çıktı. 1 ayda 500 kilometre yüzerek rekor kırdı!

    Caretta keratalar!

    Kurtarılan iki deniz kaplumbağası, radardan adım adım takip edildi. Attıkları her kulaçta milyonlarca kişi tarafından izlendi. Muğla Dalyan'daki DEKAMER, 2019'da yaralı bulduğu caretta carettayı tedavi etti. Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki kaplumbağa, aynı yıl denize salıverildi. Bir yandan da sırtına takılan uydu takip cihazıyla izlendi. Önce Marmaris kıyılarında dolandı, ardından Yunanistan'ı geçti. 3 yılda Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'a yani Adriyatik Denizi'ne kadar gitti. Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen Tuba, bu sürede toplam 17 bin 500 kilometre yol kat etti. Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası olarak tarihe geçti! Şimdilerde İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinde olduğu belirlendi.



    Lara adlı kaplumbağa, geçen yıl tedavi altına alındı. Bağırsaklarından plastik çıktı ve boynunda derin kesikler vardı. Kısa sürede toparlandı. Akdeniz'i turlamaya başladı.



    Türkiye, Tuba isimli kaplumbağının yolculuğuna kilitlendi. 3 yılda 17 bin 500 kilometre yüzen caretta carettanın rotası milyonlarca kez izlendi.



        ADIM ADIM İZLENİYOR
        Uydu cihazıyla takip edilen diğer kaplumbağa ise Lara'ydı. Geçen yıl Antalya'da yaralı bulunan caretta carettanın bağırsaklarından bolca plastik madde çıktı! İlaç tedavisiyle hızla toparlanan 30 yaşındaki Lara, 20 Temmuz'da denize bırakıldı. Günde 15-20 kilometre yüzerek bir ayda 500 kilometre yol aldı.

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