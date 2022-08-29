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    • Yaşam
    • 29.08.2022 19:36
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    • 29.08.2022 19:50
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    Alanya’da scooter faciası! Otomobil çarptı 1 turist öldü

    Son dakika haberi! Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada İran uyruklu turist Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Alanya’da scooter faciası!

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istediği sırada Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.



    KAZAYI VATANDAŞLAR GÖRDÜ
    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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