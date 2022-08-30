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    • Yaşam
    • 30.08.2022 09:15
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    • 30.08.2022 09:40
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    Çatalca'da feci kaza! Kamyonla çarpışan minibüs takla attı: 2'si ağır 8 yaralı

    Son dakika haberine göre Çatalca'da kamyon ile çarpışan minibüs takla attı. Tekstil işçilerinin bulunduğu minibüste 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

    Feci kaza! Kamyonla çarpışan minibüs takla attı

    Çatalca'da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

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    Haberler Yaşam Çatalca'da feci kaza! Kamyonla çarpışan minibüs takla attı: 2'si ağır 8 yaralı
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