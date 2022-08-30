Bursa'daki kazada kahreden detay! Vefat eden 4 arkadaşın yıllardır birlikte gezilere katıldığı ortaya çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinden, Bursa ve Mudanya'ya gitmek üzere hareket eden tur otobüsünün İnegöl sınırında kaza yapması sonucu otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ve otobüste bulunan yolculardan Mustafa Kemal Girgin (52), Tavşanlı Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Kalemiş (54), Şule Dağdelen (48) ve Nazan Kaytan (52) hayatını kaybetti. Kazada 38 kişi de yaralandı. Yakın dost olan 4 arkadaşın ölümü Kütahya'da büyük üzüntü ile karşılandı. Ölen Mustafa Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan'ın Tavşanlı'da yaşayan yakınları, onların yıllardır birlikte gezi ve turlara katılan yakın dost olduklarını anlattılar. Esnaf Muzaffer D., "Kütahya Tavşanlı'da yaşıyorlardı. 14 kişilik dostlar grubu vardı. Kendi aralarında 10 yıldan beri seyahatlere ve turlara hep birlikte çıkıyorlardı. Daha önce değişik yörelere katıldıkları turlar gibi bu defa da Bursa ve Mudanya'ya birlikte gezi planladıklarını duymuştum. Maalesef İnegöl sınırında kaza geçirmişler. Kara haberi aldığımızda adeta şoke olduk. Mekanları Cennet olsun çok iyi insanlardı" dedi. Yaralıları hastanelerde ziyaret ederek, destek olan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ise, "Çok üzgünüz. Kaza ile hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Güler, ölenlerden Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Kalemiş'in çok çalışkan olduğunu anlattı. İHSAN TUNÇOĞLU

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