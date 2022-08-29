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    450 milyon lira değerindeki Kadıköy'ün Perili Köşkü icradan dolayı satışa çıktı

    Kadıköy'ün Perili Köşkü, 1906’da Ragıp Paşa tarafından yaptırıldı. Mermerleri İtalya, parkeleri ise Viyana’dan taşındı. İnşasında, tam 40 bin altın harcandı. Ancak son sahipleri olan Çiftçi Ailesi'nin borçları nedeniyle icradan satışa çıktı. Değeri ise 450 milyon liraydı. İhalenin 2 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

    ’Köşk’e benim olsa!

    İstanbul Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nde bulunan Ragıp Paşa Köşkü, ihtişamıyla göz kamaştırdı. Halk arasında Perili Köşk ve Saray Yavrusu olarak bilinen köşk, 1906'da 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan August Carl Friedrich Jasmund'a yaptırıldı. İnşasında 40 bin altın harcandı! Ancak Ragıp Paşa'nın 1920'de kanserden ölmesi üzerine uzun süre farklı kişilerin mülkiyetinde kaldı.



    TARİHİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK
    Son olarak Çiftçi Ailesi tarafından satın alındı. Ancak Çiftçiler Holding'in sahibi Tahsin Çiftçi'nin By-Pass ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle 1.5 milyar dolarlık miras ve köşk, paylaşılamadı! Tahsin Çiftçi'nin kardeşi Hikmet Çiftçi ile yeğenleri Hakan Mehmet Çiftçi ve Hatice Ayşe Çiftçi arasında miras kavgası yaşandı. Aile, borçları nedeniyle icralık olunca köşkün icradan satılması kararlaştırıldı. Değeri ise tam 450 milyon lira olarak açıklandı! Sanat tarihçisi Almila Yasemin Aktürk, köşkün önemini şöyle anlattı: Döneminin en önemli sanat eserlerinden birisi. İtalya'dan mermerler getirmiş. Viyana'dan parkeler getirmiş. Bu nedenle pamuklara sarıp sarmalamamız gerekiyor. 2 Eylül'de sahibi bulunmazsa ihale 3 Ekim'de tekrarlanacak.



    KİMSEYE ŞANS GETİRMEDİ
    Başmabeyinci Ragıp Paşa, Abdülhamit tahttan inince Rodos'a sürgün edildi. Burada mide kanseri olduğunu öğrendi. 1920'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Köşkün son sahibi olan Çiftçi Ailesi de borç nedeniyle tarihi yapıyı icradan satışa verdi!



        ABİDİN DİNO'YU AĞIRLADI
        Ragip Paşa ölünce köşk, defalarca el değiştirdi. Vehbi Koç ve Abidin Dino gibi isimler, köşkte yaşadı. Günümüzde ise bakımsız haliyle hafızalara kazındı. Bu görüntüsü yüzünden 'Perili köşk' diye anıldı.



        Sanat tarihçisi Almila Yasemin Aktürk, köşkün kapsamlı bir tadilattan geçmesi gerektiğini söyledi.



        1126 yaşındaki köşk, Çiftçi Ailesi'nin borçları nedeniyle satılacak.

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        Haberler Yaşam 450 milyon lira değerindeki Kadıköy'ün Perili Köşkü icradan dolayı satışa çıktı
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