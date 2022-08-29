450 milyon lira değerindeki Kadıköy'ün Perili Köşkü icradan dolayı satışa çıktı





TARİHİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Son olarak Çiftçi Ailesi tarafından satın alındı. Ancak Çiftçiler Holding'in sahibi Tahsin Çiftçi'nin By-Pass ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle 1.5 milyar dolarlık miras ve köşk, paylaşılamadı! Tahsin Çiftçi'nin kardeşi Hikmet Çiftçi ile yeğenleri Hakan Mehmet Çiftçi ve Hatice Ayşe Çiftçi arasında miras kavgası yaşandı. Aile, borçları nedeniyle icralık olunca köşkün icradan satılması kararlaştırıldı. Değeri ise tam 450 milyon lira olarak açıklandı! Sanat tarihçisi Almila Yasemin Aktürk, köşkün önemini şöyle anlattı: Döneminin en önemli sanat eserlerinden birisi. İtalya'dan mermerler getirmiş. Viyana'dan parkeler getirmiş. Bu nedenle pamuklara sarıp sarmalamamız gerekiyor. 2 Eylül'de sahibi bulunmazsa ihale 3 Ekim'de tekrarlanacak.