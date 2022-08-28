Sosyetik güzel Reyhan Göksun Taşkın oğlu Ahmet Suat’ı tedavi ettirmek isterken 750 bin dolar dolandırıldı





BEYAZ KUTUDAKI GİZEMLİ HAP

Hollanda'da çalışması devam eden ve birinci faz aşamasında olan tedaviyi ise güvenemediği için yaptıramadı. Doktor doktor gezen Reyhan Göksun Taşkın, son çare olarak İstanbul'da özel bir hastanede görevli Dr. A. Ü. G. ile Genetik Uzmanı Prof. Dr. T. Y.'nin kapısını çaldı. İddiasına göre doktorlar Sağlık Bakanlığı ve FDA onayı olmayan beyaz kutuda hap vererek küçük çocuğun tedavisine başladı.