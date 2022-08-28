Sosyetik güzel Reyhan Göksun Taşkın oğlu Ahmet Suat’ı tedavi ettirmek isterken 750 bin dolar dolandırıldı

Şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sosyetik iş kadını Reyhan Göksun Taşkın, 6 yıl önce de oğlu Ahmet Suat Taşkın'ı kucağına aldı. Ancak çocuğun 15. Kromozom bozukluğu denilen genetik bir hastalığı olduğu anlaşıldı. Taşkın, oğlunu tedavi ettirmek Amerika ve İsrail gibi birçok ülkede gen testi yaptırdı.
BEYAZ KUTUDAKI GİZEMLİ HAP
Hollanda'da çalışması devam eden ve birinci faz aşamasında olan tedaviyi ise güvenemediği için yaptıramadı. Doktor doktor gezen Reyhan Göksun Taşkın, son çare olarak İstanbul'da özel bir hastanede görevli Dr. A. Ü. G. ile Genetik Uzmanı Prof. Dr. T. Y.'nin kapısını çaldı. İddiasına göre doktorlar Sağlık Bakanlığı ve FDA onayı olmayan beyaz kutuda hap vererek küçük çocuğun tedavisine başladı.
LÜKS ARAÇ ALMIŞLAR
Karşılığında ise kutu başına 5 bin dolar para aldı! Ancak ilaçlar Ahmet Suat'ta asabiyete yol açtı. Doktorlara tedavi boyunca 30 bin doları banka aracılığıyla olmak üzere 750 bin dolar para gönderen Reyhan Göksun Taşkın, durumu araştırmaya başladı. A.Ü. G.'nin bir günde 3 adet lüks otomobil aldığını öğrenmesi üzerine şok yaşadı! TAKVİM'e dert yandı: Hafta içi savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Anneliğimi kullandılar. Başkaları da mağdur olmasın.