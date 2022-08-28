Bolu'da dört mevsim muhteşem olan Abant muhteşem doğası, temiz havası, göl ve yaylaları ile mest ediyor





NERELER GEZİLİR?

SİNEKLİ YAYLASI

Trekking için ideal olan Sinekli Yaylası'nda kamp alanları, market, çeşmeler bulunmaktadır. 1445 rakımda yer alan yayla fotoğraf çekmek, doğada sakin zaman geçirmek için idealdir. Mayıs ayı itibari ile yayla sakinleri gelmeye başlamaktadır. Ayrıca Temmuz aylarında yayla şenlikleri yapılır.



ÖRENCİK YAYLASI

Abant yamaç paraşütü sporuyla da adını duyurmaya başlamıştır. Örencik Yaylası'nda tek ya da iki kişilik uçuşlarla saatlerce sürebilecek yamaç paraşütü aktivitesi yapılabilir.

NASIL KONAKLANIR?

Bolu Abant'ta 5 yıldızlı otellerin yanı sıra bungalov evler de bulunuyor. Ayrıca bölgede çeşitli kamp alanları mevcut. Mevsimine göre kamp yapmak isteyenler buralarda kamp yapabilir, ya da orman içindeki bungolov evlerde konaklayabilirsiniz.