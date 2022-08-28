Bolu'da dört mevsim muhteşem olan Abant muhteşem doğası, temiz havası, göl ve yaylaları ile mest ediyor

Bolu'da Abant Dağları üzerinde oluşan doğal bir göl ve çevresindeki muhteşem doğa ile sakin bir tatil yapmak isteyenlerin ilk adreslerinden birisi olmaya devam eden Abant, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Yaz ayları ayrı kış ayları ayrı imkanlar sunan Abant yeni tesisleriyle de her türlü isteği karşılayabiliyor. Abant, ağırlıklı olarak çam kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlarla çevrilidir. Tabiat Parkı florasına dahil 84 familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 liken türü kaydı vardır. Abant Gölü çevresinde ve ormanlarında birçok yabani hayvan yaşamaktadır. Ayrıca bölgede küçükbatağan, büyük akbalıkçıl ve balık kartalı gibi 50'nin üzerinde kuş türü keşfedilmiştir.
NASIL GİDİLİR?
İstanbul'dan trenle Adapazarı'na gidip otobüslerle Bolu'ya, Bolu'dan da Abant'a minibüs veya taksi kullanarak ulaşabilirsiniz. Kendi özel aracınızla gelmek isterseniz; Anadolu Otoyolu üzerinden Kaynaşlı ayrımından otoyoldan çıkarak, Bolu Dağı çıkışında Abant yoluna saptığınızda tabelalar sizi Abant Gölü Milli Parkı'na kadar getirecektir. Ankara üzerinden gelenler için en kısa yol İstanbul Otoyolu'nu takip ederek Bolu Dağı geçişine kadar gelip, buradan Abant tabelalarını takip ederek Abant Gölü Milli Parkı'na ulaşabilirler. Otobüsle gelmek isterseniz: Bolu'ya hemen hemen tüm şehirlerden düzenli otobüs seferleri vardır. Bolu'dan da Abant'a minibüs veya taksiyle ulaşabilirsiniz.