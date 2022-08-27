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    • Yaşam
    • 27.08.2022 09:52
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    • 27.08.2022 10:09
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    Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor... İstanbul, İzmir ve Ankara...

    Son dakika Meteoroloji uyarıları... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ve son hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji bölge bölge uyardı

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi.

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE BÖLGE UYARDI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

    Hava sıcaklığı İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

    RÜZGAR SERT ESECEK
    Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum,Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KOCAELİ °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı, zaman zaman çok bulutlu,

        DENİZLİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MANİSA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, kuzeybatısı zaman zaman çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 31°C

            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 34°C

            Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 31°C

            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 26°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 31°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 29°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 29°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 36°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 35°C

            Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 32°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 29°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 33°C

            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            KARS °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 31°C

            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 34°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

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