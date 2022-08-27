İstanbul'da rüşvetçi polisler sahte tutanakla kendilerini aklamaya çalışsa da yakalandılar

RÜŞVET PAZARLIĞINA OTURDU

Çevirmenin olduğu kısımdan daha uzak bir yere götürülen Kerim G.'ye aracın bağlanacağını söyleyen komiser, yine iddiaya göre sürücüden rüşvet talep etti. Çalıştığı şirketin sahibi olan amcası Mehmet Nezir G.'den para isteyeceğini söyleyen Kerim, polislerle rüşvet pazarlığına oturdu. Kerim G., polislerle 10 bin liraya sulh oldu. Kerim, aradığı amcasına olay yerine paralarla birlikte gelmesini söyeldi.