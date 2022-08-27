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    Cadden çok güzel İstanbul

    İngiliz Time Out dergisi, dünyanın en havalı caddelerini sıraladı. Akaretler 27’nci sırada yer aldı. Sıraevler’e övgüler yağdırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Cadden çok güzel
    Kentsel yaşam dergisi Time Out, 2022'nin 'Dünyanın En Havalı Caddelerini' seçti. 20 bin kişinin yaptığı oylamada, en güzel 33 cadde seçildi.

    İstanbul Beşiktaş'ta Akaretler bölgesi de listeye 27'nci sıradan girdi. Sıraevler, caddenin baş tacı olarak nitelendirildi. Listenin birinci sırasında Kanada'nın Montreal kenti, Avusturalya'nın Melbourne kentinin yanı sıra İskoçya'nın Glasgow kenti 3'üncü sırada yer aldı.

    En Havalı Caddeleriyle listeye giren diğer kentler arasında Taipei, Kopenhag, Hong Kong, Berlin, Miami, Londra, Lizbon, Dublin, Madrid, New York ve Singapur vardı.
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