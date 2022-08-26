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    Nihat Ö.'nün kendisini dövüp, tecavüz ettiğini iddia eden Sibel İ'nin daha önce de birçok işadama şantaj yaptığı iddia edildi

    İstanbul’da yaşayan borsacı Nihat Ö.’nün eski çalışanı Sibel İ., 51 yaşındaki patronunun kendisini dövüp, tecavüz ettiğini söyledi. Sibel İ.’nin daha önce de birçok işadamına şantaj yaptığı iddia edildi.

    Şantaj tavan yaptı!

    Borsacı Nihat Ö. hakkında eski asistanı Sibel İ. (32), tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tecavüz şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Nihat Ö., 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cinsel Amaçlı Alıkoyma', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderilirken Sibel İ.'nin ise iş adamlarına uygunsuz görüntülerle şantaj uyguladığı ileri sürüldü.



    TUZAĞA MI DÜŞÜRÜYOR?
    İnternet üzerinden tanıştığı aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8'den fazla kişinin izni olmadan video ve fotoğraflarını çekip şantajla para istediği iddiasıyla gözaltına alınan Sibel İ.'nin 20 gün cezaevinde tutuklu kaldığı belirtildi. Hatta bazı işadamlarının şikayetçi olduğu bazılarının ise yaşananlara sessiz kaldığı öğrenildi. Sibel İ.'nin bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dikkat çekildi. Sibel İ.'nin kendisine yardım eden birkaç kişi ile çalıştığı da iddialar arasında.



    HEDEFİNİ İNTERNETTEN SEÇİYOR
    Sibel İ.'nin evinde yapılan aramada, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

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    Haberler Yaşam Nihat Ö.'nün kendisini dövüp, tecavüz ettiğini iddia eden Sibel İ'nin daha önce de birçok işadama şantaj yaptığı iddia edildi
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