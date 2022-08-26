Nihat Ö.'nün kendisini dövüp, tecavüz ettiğini iddia eden Sibel İ'nin daha önce de birçok işadama şantaj yaptığı iddia edildi





TUZAĞA MI DÜŞÜRÜYOR?

İnternet üzerinden tanıştığı aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8'den fazla kişinin izni olmadan video ve fotoğraflarını çekip şantajla para istediği iddiasıyla gözaltına alınan Sibel İ.'nin 20 gün cezaevinde tutuklu kaldığı belirtildi. Hatta bazı işadamlarının şikayetçi olduğu bazılarının ise yaşananlara sessiz kaldığı öğrenildi. Sibel İ.'nin bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dikkat çekildi. Sibel İ.'nin kendisine yardım eden birkaç kişi ile çalıştığı da iddialar arasında.