Hava Akçal hayatının şokunu yaşadı! Hesap açtığı özel bankanın personelleri tarafından dolandırıldı | Yaşam haberleri

Banka personeli, müşteri adına izinsiz kredi kartı çıkardı. Binlerce liralık borç yaptı! Skandal olayın adresi İstanbul Kartal'dı. Okuma yazması olmayan Hava Akçal (57), 3 yıl önce emekli maaşını özel bir bankaya taşıdı. Geçen yıl da aynı bankadan 30 bin liralık kredi aldı. 10 gün sonra ise telefonu çaldı! Banka görevlileri adına 3 bin 800 lira kredi kartı borcu olduğunu açıkladı. Soluğu bankada alan Hava Akçal, görevlilerin "Bir personelimiz, sizin adınıza kredi kartı çıkartmış ve kullanmış" demesi üzerine hayatının şokunu yaşadı! Çalışanların elden bin 410 TL ödeme yaptığını belirten Akçal, "Banka müdürü ile görüştüm. Müdür paranın bir miktarının geri yatırıldığını söyledi. Parayı bana iade edeceklerini söylediler. Ancak bin 410 TL verdiler. Neden kullanmadığım kredi kartının parasını ben ödüyorum? Şu an çok mağdur durumdayım. Kredi kartımı almadım. Banka personeli yapmış. Yardım istiyorum" ifadesini kullandı.