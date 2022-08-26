Hava Akçal hayatının şokunu yaşadı! Hesap açtığı özel bankanın personelleri tarafından dolandırıldı | Yaşam haberleri

Banka personeli, müşteri adına izinsiz kredi kartı çıkardı. Binlerce liralık borç yaptı! Skandal olayın adresi İstanbul Kartal'dı. Okuma yazması olmayan Hava Akçal (57), 3 yıl önce emekli maaşını özel bir bankaya taşıdı. Geçen yıl da aynı bankadan 30 bin liralık kredi aldı. 10 gün sonra ise telefonu çaldı! Banka görevlileri adına 3 bin 800 lira kredi kartı borcu olduğunu açıkladı. Soluğu bankada alan Hava Akçal, görevlilerin "Bir personelimiz, sizin adınıza kredi kartı çıkartmış ve kullanmış" demesi üzerine hayatının şokunu yaşadı! Çalışanların elden bin 410 TL ödeme yaptığını belirten Akçal, "Banka müdürü ile görüştüm. Müdür paranın bir miktarının geri yatırıldığını söyledi. Parayı bana iade edeceklerini söylediler. Ancak bin 410 TL verdiler. Neden kullanmadığım kredi kartının parasını ben ödüyorum? Şu an çok mağdur durumdayım. Kredi kartımı almadım. Banka personeli yapmış. Yardım istiyorum" ifadesini kullandı.
TAZMİNAT KAZA'NDI!
ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, 2020'de kızı Gianna Maria Onore (13)ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Eşi Vanessa Bryant, enkaz alanında çekilen fotoğraflar için Los Angeles Country Belediyesi'ni mahkemeye verdi. Dün gerçekleşen duruşmada, fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı belirtildi. Vanessa Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
ARABA SEVDASI
Ordu'da Emre Çelenk, geçtiğimiz yıl 2001 model Doğan araç satın aldı. Tam 130 bin TL harcayarak aracına modifiye yaptırdı. Arabasının değerinin 240 bin TL'ye çıktığını belirten Çelenk, yüksek sesle müzik dinlediği için her hafta 2 bin lira ceza yediğini açıkladı. "Aracı bu hale getirmek için sanayide yattım. Sadece boyası için 25 gün uğraştım. 7-8 kişi aracı almak istiyor ancak satmıyorum" ifadesini kullandı.