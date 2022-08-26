Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hava Akçal hayatının şokunu yaşadı! Hesap açtığı özel bankanın personelleri tarafından dolandırıldı | Yaşam haberleri

    Hava Akçal, özel bir bankada hesap açtı. Senelerce emekli maaşını aldı! Ancak personelin, adına kredi kartı çıkardığı ve borç yaptığını öğrenince şok yaşadı! Hukuk mücadelesi başlattı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İşe bank

    Banka personeli, müşteri adına izinsiz kredi kartı çıkardı. Binlerce liralık borç yaptı! Skandal olayın adresi İstanbul Kartal'dı. Okuma yazması olmayan Hava Akçal (57), 3 yıl önce emekli maaşını özel bir bankaya taşıdı. Geçen yıl da aynı bankadan 30 bin liralık kredi aldı. 10 gün sonra ise telefonu çaldı! Banka görevlileri adına 3 bin 800 lira kredi kartı borcu olduğunu açıkladı. Soluğu bankada alan Hava Akçal, görevlilerin "Bir personelimiz, sizin adınıza kredi kartı çıkartmış ve kullanmış" demesi üzerine hayatının şokunu yaşadı! Çalışanların elden bin 410 TL ödeme yaptığını belirten Akçal, "Banka müdürü ile görüştüm. Müdür paranın bir miktarının geri yatırıldığını söyledi. Parayı bana iade edeceklerini söylediler. Ancak bin 410 TL verdiler. Neden kullanmadığım kredi kartının parasını ben ödüyorum? Şu an çok mağdur durumdayım. Kredi kartımı almadım. Banka personeli yapmış. Yardım istiyorum" ifadesini kullandı.



    TAZMİNAT KAZA'NDI!
    ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, 2020'de kızı Gianna Maria Onore (13)ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Eşi Vanessa Bryant, enkaz alanında çekilen fotoğraflar için Los Angeles Country Belediyesi'ni mahkemeye verdi. Dün gerçekleşen duruşmada, fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı belirtildi. Vanessa Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.



    ARABA SEVDASI
    Ordu'da Emre Çelenk, geçtiğimiz yıl 2001 model Doğan araç satın aldı. Tam 130 bin TL harcayarak aracına modifiye yaptırdı. Arabasının değerinin 240 bin TL'ye çıktığını belirten Çelenk, yüksek sesle müzik dinlediği için her hafta 2 bin lira ceza yediğini açıkladı. "Aracı bu hale getirmek için sanayide yattım. Sadece boyası için 25 gün uğraştım. 7-8 kişi aracı almak istiyor ancak satmıyorum" ifadesini kullandı.



        SAHİBİNDENSATILIK BÜYÜKELÇİLİK!
        ABD, 1954 yılından bu yana kullandığı Ayrancı'daki Ankara Büyükelçiliği binasından taşınmak için gün saymaya başladı. Personelin Sögütözü'ndeki yapılan tam donanımlı binaya 29 Ağustos'ta taşınmasının ardından eski binanın satılacağı iddiası ortaya atıldı. Yeni binanın teknik donanım, güvenlik sistemleri, kurşun geçirmez camların ABD'den getirildiği saptandı. Maliyetinin ise 600 milyon doları bulduğu anlaşıldı.



        GİZEMLİ TABLO!
        Suudi Arabistan Prensi Selman, Leonardo da Vinci'nin "Dünyanın Kurtarıcısı" (Salvator Mundi) adlı tablosunu, 2017'de 450 milyon dolara satın aldı. Bir süre sonra dünyaca ünlü eserin kaybolduğu açıklandı. Ancak tablonun Selman'ın yatında saklandığı iddiası ortaya atıldı. Şimdi de yeni bir senaryo yazıldı. Selman'ın bir sanat danışmanının, "Tabloya gereğinden fazla ödeme yaptık. Değerini artırmak için gizem yaratmak gerekiyor. Kaybolduğu haberini yayalım. 2025'e kadar değeri 1 milyar doları bulur" dediği dedikodusu yayıldı.



        ÖLÜMÜNE İDDİA!
        İngiltere'nin başkenti Londra'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada, 12 yaşındaki kızını kreşten almaya giden Yağmur Özden, çevre yolundan süratle giden ve yakındaki metro raylarına düşen Range Rover marka lüks araçtan dışarı savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki güzellik uzmanı Özden'in, aracı kullanan mücevher mağazası müdürü Rida Al Musavi ile kazadan bir gün önce bir restoranda tanıştığı ve araçta, 26 yaşındaki Zamarod Arif ve sürücü Al Musavi ile birlikte olduğu öğrenildi. Zamarod Arif, kazadan bir kolunun ve bir bacağının kırılmasıyla kurtulurken, ağabeyi Raza Arif kız kardeşinin hayatını emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.



            SAKİN OL DAYAĞI
            Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip, başına vurdu. U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.



            RESİMDEKİ GÖZ YAŞL ARI
            İstanbul'da 5 arkadaş eğlenmek için dışarı çıktı. Ancak dönüşte kaza yaptı. Hiçbiri kurtarılamadı. Geriye saatler önce çektirdikleri bu kare kaldı.



            HASTANE ODASINDAN TATLI SES
            İbrahim Tatlıses, Bodrum'da kaza yaptı. Araçta sıkıştı. Ayak parmakları kırıldı. Hastane odasından sevenlerine mesaj yolladı: Allah bitti demeden bitmez.



                AKIL DIŞI
                Ankara'da şizofreni Rıfat Baldudak, öldü. Oğlu Erdem sahte vekaletle 100 milyonluk mirasına çöktü! Abla Berna Baldudak, kardeşinin peşine düştü: Mirastan hakkım olan payı istiyorum.



                97 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 97 milyon 486 bin 807 lira devretti. 5 bilenler 21 bin 371'er lira, 4 bilenler 683'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



                SON DURAK
                Ankara'da sürücü A.S'nin kontrolünden çıkan minibüs, otobüs durağına daldı. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Uzun Yeşilırmak, hastanede kurtarılamadı. Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü ise gözaltına alındı.

                GÜZEL KARAR!
                Güzellik salonlarındaki "yasak işlemler" düzenlendi. Hiçbir operasyonun yapılamayacağı belirtildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler
                Haberler Yaşam Hava Akçal hayatının şokunu yaşadı! Hesap açtığı özel bankanın personelleri tarafından dolandırıldı | Yaşam haberleri
                    SON DAKİKA