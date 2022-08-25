Dilara Gül'e çarparak öldüren Hakan Akçelik'in serbest kalmasına talihsiz baba isyan etti |Yaşam haberleri

Şişli'de 12 Temmuz tarihinde Hakan Akgül hızlı kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybedince, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarpmıştı. Gül'ün ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hakan Akçelik tahliye edildi. Sadece 42 günde özgürlüğüne kavuşan Akçelik, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Onun yerinde ben de olabilirdim" dedi. Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül, karara isyan etti. Arif Gül, "Yazıklar olsun. 23 yaşındaki bir canı toprağa koyduk. Suçlu özgür kaldı" ifadelerini kullandı. Gül ailesinin avukatı da karara tepki gösterdi: 23 yaşında genç bir kız vefat etmiştir. Sanık müdafinin beyanları iftira boyutundadır. Tanıklar olay yerinin 20 metre öncesinde iki aracın çok hızlı geldiğini gördüklerini beyan etmişlerdir.
SAFARİ FACİASI
Marmaris'te dün öğleden sonra akıl almaz bir kaza meydana geldi. Irak uyruklu turistleri taşıyan Murtaza A.'nın kullandığı safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarı yaşandı. Cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 61 yaşındaki Ayad Mustafa Abduhafe, 34 yaşındaki Mohammed Sattar Jabbar, 31 yaşındaki Ali Jawdat Kadhım, 51 yaşındaki Payder Fadhıl Jalil ve 62 yaşındaki Abriham M. Halaamar hayatını kaybetti. Sürücü Murtaza A. ile 3 turist yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı ortaya çıktı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DRAMA GEBE
Manisa'da 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş (32), önceki gün evde dengesini kaybetti. Başını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren talihsiz kadın, can verdi. Karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.