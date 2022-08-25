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    Dilara Gül'e çarparak öldüren Hakan Akçelik'in serbest kalmasına talihsiz baba isyan etti |Yaşam haberleri

    İstanbul’da hızlı bir şekilde dansçı Dilara Gül’e çarparak öldüren Hakan Akçelik, özgür kaldı. Bu kadar hızlı yargılamaya isyan eden talihsiz kızın babası, “23 yaşındaki bir canı toprağa koyduk. Suçlu 42 günde özgür kaldı. Yazıklar olsun” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Bu ne hız!

    Şişli'de 12 Temmuz tarihinde Hakan Akgül hızlı kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybedince, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarpmıştı. Gül'ün ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hakan Akçelik tahliye edildi. Sadece 42 günde özgürlüğüne kavuşan Akçelik, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Onun yerinde ben de olabilirdim" dedi. Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül, karara isyan etti. Arif Gül, "Yazıklar olsun. 23 yaşındaki bir canı toprağa koyduk. Suçlu özgür kaldı" ifadelerini kullandı. Gül ailesinin avukatı da karara tepki gösterdi: 23 yaşında genç bir kız vefat etmiştir. Sanık müdafinin beyanları iftira boyutundadır. Tanıklar olay yerinin 20 metre öncesinde iki aracın çok hızlı geldiğini gördüklerini beyan etmişlerdir.



    SAFARİ FACİASI
    Marmaris'te dün öğleden sonra akıl almaz bir kaza meydana geldi. Irak uyruklu turistleri taşıyan Murtaza A.'nın kullandığı safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarı yaşandı. Cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 61 yaşındaki Ayad Mustafa Abduhafe, 34 yaşındaki Mohammed Sattar Jabbar, 31 yaşındaki Ali Jawdat Kadhım, 51 yaşındaki Payder Fadhıl Jalil ve 62 yaşındaki Abriham M. Halaamar hayatını kaybetti. Sürücü Murtaza A. ile 3 turist yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı ortaya çıktı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    DRAMA GEBE
    Manisa'da 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş (32), önceki gün evde dengesini kaybetti. Başını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren talihsiz kadın, can verdi. Karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.



        KATLİAM EVİ!
        Şırnak İdil'de yaşayan Hasan Karaaslan (40), önceki gece cinnet getirdi. Evdeki pompalı tüfeği alan Karaaslan, önce uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13), başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerine uyanan ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başlayan eşi Leyla Karaaslan'ı (37) da öldüren Hasan Karaaslan, ardından yan tarafta bulunan annesinin evinin bahçesinde uyuyan ve 2 çocuğunu da öldürmek için, oraya yöneldi. Silah sesleri ve çığlıkları duyan komşuları ise hemen olay yerine koştu. Komşularının geldiğini görünce, diğer çocuklarını öldürmekten vazgeçen Karaaslan, silahıyla birlikte polise teslim oldu. Eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Eve giden sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri katliam yaşanan evde, anne ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. 8 çocukları bulunan çiftin 2 büyük erkek çocuğunun, fındık toplama işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, bir oğullarının da İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Katil, tutuklandı. Anne ve 3 kızı ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Sekvan KÜDEN



        HIRSIZA ÇAY İKRAM ETTİ
        Kocaeli'de bir cep telefonu mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, telefonunun arızalı olduğunu söyleyerek, satış elemanını oylamaya başladı. Satış elemanının arızalı telefonla ilgilendiği sırada dalgınlığından yararlanan hırsız, tezgahtaki telefonu cebine attı. Ardından arızalı olduğu iddia ettiği telefonunu da geri alan şahıs kayıplara karıştı. Satış elemanı Arif Oğuz, "Hırsıza çay bile ısmarlamışız" dedi.



        123 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 123 milyon 467 bin 723 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 550 bin 14 lira, 4 bilenler 2 bin 59'ar lira, 3 bilenler 154'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira ikramiye alacak.



            1 KİŞİYE 647 BİN LİRA
            5+1 bilen 1 kişi, 647 bin 207 lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 831'er lira, 4+1 bilenler 412'şer lira, 4 bilenler 38'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            TIPA TIP BAŞARI
            Gaziantep'te Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde bu yıl üniversite sınavı heyecanı yaşadı. Aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, tıp fakültesine girmeyi başardı. Sude Naz Karahan Çukurova Üniversitesi, Sude Polat ve Buse Yağmurlu Gaziantep Üniversitesi, Esra Korkmaz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Elif Büşra Dal Mustafa Kemal Üniversitesi, Hacer Demir Ege Üniversitesi, Müge Betül Bahçıvan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Sude Naz Karahan, "Çok yorulduğumuz ve sıkıldığımız anlar da oldu. Birbirimize sürekli destek olduk. Kazanmanın verdiği his çok güzel" diyerek mutluluğunu anlattı. Sınıf öğretmeni Kanber Savrun ise öğrencileriyle gurur duyduğunu anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Bu eşsiz bir gurur. Bu başarının el birliğiyle gelmesi çok önemli. Bir devlet okulunda bu başarıyı sağlamak bizleri ayrıca çok mutlu etti.



            CANINDAN 'BEZ'Dİ
            Sağlık skandalı, İstanbul'da meydana geldi. Orhan Öztürk (65), kısa süre önce kangren teşhisi konulunca ameliyat olmaya karar verdi. Özel bir hastaneye gitti. Bacağında damar tıkanıklığı tespit edildi. Ardından anjiyo geçirdi. Operasyonun üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen bir türlü iyileşemedi. Nilgün Öztürk ise babasının bacağındaki yarayı temizlerken içeride bir bez parçası olduğunu fark etti. Eline cımbız alıp çektiğinde ise şoka girdi. Yaradan tam 1.5 metre uzunluğunda sargı bezinin çıkması herkesi şaşkına çevirdi.



                MADALYAYI OMUZLADI
                Kocaeli'de yaşayan Ceren Akarsu (17), 7 yaşında lösemiye yakalandı. 5 yıl boyunca savaştı. Amansız hastalığı atlattı. İyileştikten sonra ağabeyine özenerek haltere başladı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda 108 kiloyu omujzladı. Altın madalyayı da kaptı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Akarsu, "Başta ailem çok tedirgindi. Doktor sıkıntı olmayacağını söyledi. Ağabeyimle birlikte antrenman yapıyoruz" açıklaması yaptı.



                OTO ŞOK
                Melike Batmaz, aracıyla kaza yapan valeye dava açtı. Ancak tek kuruş alamadı.

                2. KATTAN HAPSE!
                Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülfeda B.'nin Hunat Mahallesi'nde bir adrese saklandığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Polisler kapıyı çalınca, kaçmak isteyen Gülfeda B., 2. kattaki evin balkonundan kendisini beton zemine bıraktı. Topuğu kırılan Gülfeda B, tedavi altına alındı.

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                Haberler Yaşam Dilara Gül'e çarparak öldüren Hakan Akçelik'in serbest kalmasına talihsiz baba isyan etti |Yaşam haberleri
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