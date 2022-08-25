Dilara Gül'e çarparak öldüren Hakan Akçelik'in serbest kalmasına talihsiz baba isyan etti |Yaşam haberleri





KATLİAM EVİ!

Şırnak İdil'de yaşayan Hasan Karaaslan (40), önceki gece cinnet getirdi. Evdeki pompalı tüfeği alan Karaaslan, önce uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13), başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerine uyanan ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başlayan eşi Leyla Karaaslan'ı (37) da öldüren Hasan Karaaslan, ardından yan tarafta bulunan annesinin evinin bahçesinde uyuyan ve 2 çocuğunu da öldürmek için, oraya yöneldi. Silah sesleri ve çığlıkları duyan komşuları ise hemen olay yerine koştu. Komşularının geldiğini görünce, diğer çocuklarını öldürmekten vazgeçen Karaaslan, silahıyla birlikte polise teslim oldu. Eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Eve giden sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri katliam yaşanan evde, anne ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. 8 çocukları bulunan çiftin 2 büyük erkek çocuğunun, fındık toplama işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, bir oğullarının da İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Katil, tutuklandı. Anne ve 3 kızı ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Sekvan KÜDEN