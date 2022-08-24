Taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikabın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

YAĞIŞ VE YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU

İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu pikap, mahalleye dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.