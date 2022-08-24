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    • Yaşam
    • 24.08.2022 15:54
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    • 24.08.2022 15:54
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    Taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 ölü

    Hatay'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonet yağış ve sis nedeniyle şarampole devrildi. Arama çalışmaları sonucu kurtarma ekipleri, yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaştı.

    İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikabın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

    YAĞIŞ VE YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU
    İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu pikap, mahalleye dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

    İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
    Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kontrolden çıkarak dereye düşen pikap içerisinde bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu kurtarma ekipleri, yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaştı.

    Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 ölü
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