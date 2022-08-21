Annesinden ilik nakli için gün sayıyordu! Lösemi hastası Dr. Selin Gizem Kıreli hayatını kaybetti

Eskişehir'de geçen yıl doktor olarak göreve başlarken yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi konulan Selin Gizem Kıreli, tedavi sürecinde babasından ve kardeşinden ilik nakledil. Bu kez de annesinden ilik nakli için hazırlık yapan Kıreli'nin kalbi dayanmadı. Bu kez annesi Leyla Kıreli'den 3'üncü ilik nakli için hazırlık yapan Selin Gizem Kıreli'nin tedavisi için babası Mehmet Kıreli'nin evini satılığa çıkardığı öğrenildi. Lösemi hastası kızı İrem Tuzcu ile oda arkadaşı Selin Gizem Kıreli'nin cenazesine katılan Bülent Tuzcu, "Gizem, benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık. Kızımla beraber cenazeye geldik. 'İlla gidecek misin kızım' diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor. Her ikisi de kardeş gibi. Yan yana yattılar. 'İlla gideceğim ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim göreceğim" deyince, o şekilde geldik" dedi. Dr. Selin Gizem Kıreli'nin etrafında tanıdığı tanımadığı birçok kişiye maddi manevi iyilikler yaptığı belirtildi.