Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Annesinden ilik nakli için gün sayıyordu! Lösemi hastası Dr. Selin Gizem Kıreli hayatını kaybetti

    Annesinden ilik nakli için gün sayan Dr. Selin Gizem Kıreli hayatını kaybetti. 31 yaşındaki talihsiz genç, yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’İyi’lik meleğiydi

    Eskişehir'de geçen yıl doktor olarak göreve başlarken yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi konulan Selin Gizem Kıreli, tedavi sürecinde babasından ve kardeşinden ilik nakledil. Bu kez de annesinden ilik nakli için hazırlık yapan Kıreli'nin kalbi dayanmadı. Bu kez annesi Leyla Kıreli'den 3'üncü ilik nakli için hazırlık yapan Selin Gizem Kıreli'nin tedavisi için babası Mehmet Kıreli'nin evini satılığa çıkardığı öğrenildi. Lösemi hastası kızı İrem Tuzcu ile oda arkadaşı Selin Gizem Kıreli'nin cenazesine katılan Bülent Tuzcu, "Gizem, benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık. Kızımla beraber cenazeye geldik. 'İlla gidecek misin kızım' diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor. Her ikisi de kardeş gibi. Yan yana yattılar. 'İlla gideceğim ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim göreceğim" deyince, o şekilde geldik" dedi. Dr. Selin Gizem Kıreli'nin etrafında tanıdığı tanımadığı birçok kişiye maddi manevi iyilikler yaptığı belirtildi.



    CİVAN CANOVA'YI KAYBETTİK
    Ünlü oyuncu Civan Canova, akciğerindeki kitle sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşındaki oyuncu, iki hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine hastalığıyla ilgili bilgi vermişti. Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştı.



    121 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 120 milyon 870 bin 436 lira devretti. 5 bilenler 247 bin 399'ar lira, 4 bilenler 2 bin 120'şer lira, 3 bilenler 144'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira kazandı.



        ENGELLİYİ EZDİ, KAÇTI
        İstanbul Kağıthane'de sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye çarparak ezdi. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Mustafa KAYA



        HA'YAT' KURTARAN
        Avrupa'yı orman yangınları sardı. Son adres, İtalya'nın Akdeniz'deki adası Pantelleria'ydı. Perşembe günü makilik alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Yazlığında 30'dan fazla misafirini ağırlayan İtalyan modacı Giorgio Armani ise korku dolu anlar yaşadı. Alevler, evine yaklaşınca tüm misafirleriyle birlikte MAIN isimli lüks teknesine sığındı. Herkesi 60 milyon dolarlık süper yatında ağırladı. Armani, sinema ve spor salonu bulunan yatında ayakkabı giyilmesine bile izin vermiyordu.



        CESUR YURAK
        Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 ayı geride bıraktı. Milyonlarca insan yurdunu terk etti, kalanlar yaşam savaşı vermeye başladı. Lviv'de yaşayan Yura Napora (8) de ülkesine destek olmak için sokağa çıktı. Şarkı söyleyerek kazandığı parayı, orduya bağışladı. 12 günde tam 6 bin dolar topladı. "Savaş bitene kadar para toplayacağız yani zafere kadar" ifadesini kullandı.



            DARMA'DUMAN'
            Kastamonu'da Mustafa Duman, 2015'te sosyal medyadan Ayşe isimli kadınla tanıştı. 2 yıl sonra nikah kıydı. Sadece bir gün yüzünü gördüğü eşi, düğün sonrası evden kaçtı. İkili hemen boşandı! Duman'ın her ay ödediği 700 TL'lik nafaka bin 345 TL'ye çıktı! Duruma isyan eden Duman, sesini duyurmak için Türkiye turuna çıktı



            KÖTÜ SANNARYO
            Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz günlerde Helsinki'de bir rezidansta partiye katıldı. Arkadaşlarıyla ettiği dans nedeniyle eleştiriye maruz kaldı. Önceki akşam da bir gece kulübünde erkeklerde samimi tavırlarının yer aldığı video tartışma yarattı! Marin'in devlet işlerini ihmal ettiği vurgulandı. Ayrıca, uyuşturucu testine gitmesi için çağrı yapıldı. Eleştirilerin hedefindeki Marin, dün ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Uyuşturucu kullanmadım" savunması yaptı.

            TİRE'DE YAKALANDI
            İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Jandarma Astsubayı Erdem Bakışkan'ı yaralayıp kayıplara karışan şüpheli İ.K, Tire'nin Derebaşı Mahallesi'nde yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı astsubayın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
            Ertan GÜRCANER

            CAN EVİNDEN VURULDU
            Konyalı Mesudiye Turhan, 10 yıl önce boşandı. Eski eşi, oturduğu evi satınca 3 çocuğu ile sokakta kaldı.

            'PARA'MPARÇA!
            Yalova'da Uğur A. sosyal medyada yüksek kazanç vaadine kandı. Tam 21 bin lirasını kaptırdı. Soluğu savcılıkta aldı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sinekle kesintisiz mücadele
            Haberler Yaşam Annesinden ilik nakli için gün sayıyordu! Lösemi hastası Dr. Selin Gizem Kıreli hayatını kaybetti
                SON DAKİKA