Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ayça Bektaş'ın organları umut oldu

Ankara'dan Çanakkale'ye ailesiyle birlikte tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, 5 gün önce Bursa İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. Durumu ağır olan Ayça Bektaş, yoğun bakıma alındı. Ankara'da üniversite eğitimi gören genç kızın 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesi sonucu Bektaş'ın organları üç hastaya umut oldu. Ayça'nın karaciğeri nakledilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Böbrekleri de Bursa'daki hastalara nakledildi. Ayça'nın cenazesi bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2 TALİHLİYE 242'ŞER BİN
10 bilen 2 kişi, 242'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 999'ar lira, 8 bilenler 278'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
ÇOK AYIP!
Erzurum'da kepçe operatörü evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kaya (46), 2 arkadaşı ile birlikte dağlardan yola düşen taşları temizlerken üzerinde kan bulunan ayıyı fark etti. Öldüğünü düşündüğü ayının yanına giden Kaya, videosunu çekti. Hayvanın saldırısına uğradı. Kaya'nın yardımına arkadaşı yetişti. Arkadaşının tekmelediği ayı, kaçtı. Talihsiz adam, bacağı ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya, dikiş atılarak taburcu edildi.