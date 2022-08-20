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    Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ayça Bektaş'ın organları umut oldu

    Bursa’da trafik kazasında yaralanan Ayça Bektaş, kurtarılamadı. Bağışlanan karaciğer ile 2 böbreği organ bekleyen hastalara yollandı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Canım benim

    Ankara'dan Çanakkale'ye ailesiyle birlikte tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, 5 gün önce Bursa İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. Durumu ağır olan Ayça Bektaş, yoğun bakıma alındı. Ankara'da üniversite eğitimi gören genç kızın 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesi sonucu Bektaş'ın organları üç hastaya umut oldu. Ayça'nın karaciğeri nakledilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Böbrekleri de Bursa'daki hastalara nakledildi. Ayça'nın cenazesi bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



    2 TALİHLİYE 242'ŞER BİN
    10 bilen 2 kişi, 242'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 999'ar lira, 8 bilenler 278'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



    ÇOK AYIP!
    Erzurum'da kepçe operatörü evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kaya (46), 2 arkadaşı ile birlikte dağlardan yola düşen taşları temizlerken üzerinde kan bulunan ayıyı fark etti. Öldüğünü düşündüğü ayının yanına giden Kaya, videosunu çekti. Hayvanın saldırısına uğradı. Kaya'nın yardımına arkadaşı yetişti. Arkadaşının tekmelediği ayı, kaçtı. Talihsiz adam, bacağı ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya, dikiş atılarak taburcu edildi.



        KALBİM ORADA ATIYOR
        Adana'da Utku Yücel (6), 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle can verdi. Baba Kemal Yücel, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 7 bin kilometrelik bisiklet turuna çıktı. Diyarbakır'a gidince "Burası benim için özel. Oğlumun kalbi orada atıyor" dedi.



        SESSİZ SEDASIZ MUCİZE
        Azim dolu haber, Kayseri'den geldi. Seda Karakaya (25), 5 yaşında okuma yazma öğrendi. 2 defa skolyoz nedeniyle ameliyat geçirdi. 10 yaşındayken de SMA Tip-2 hastası olduğunu öğrendi! Tüm bunlara rağmen içindeki okuma azmine dur demedi. İlkokulu ve liseyi başarıyla tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. Bir yandan Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne devam eden Karakaya, bir yandan da İngilizce, Rusça ve Almancasını ilerletti. "60 hayalim var. Bunun 30'unu gerçekleştirdim. Almanya'da yüksek lisans yapmak istiyorum. Daha sonra belki bir akademisyen olabilir ya da tercümanlık yapabilirim" dedi.



        ÖRNEK MODEL
        Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, GQ dergisine röportaj verdi. Babasından gelen Filistin kökeni nedeniyle küçüklükten itibaren zorbalığa uğradığını söyledi. "Müslüman gibi yaşamayı ve özgürce ibadet etmeyi çok istedim. Ama izin verilmedi" dedi. Filistin'e verdiği desteğin ardından pek çok markadan veto yediğini söyledi. Sözleri dünyaya ders gibiydi: Düşüşe geçtim. İşimi kaybettim. Birçok şirket benimle çalışmayı bıraktı. Arkadaşlarım bana yüz çevirdi. O zaman dünyaya model olmak için gelmediğini anladım.



            SÜPER DEDE
            Amasya'da yaşayan Yaşar Aktaş (80), okumanın yaşı olmaz dedi. 2 yıllık ön lisans eğitimini bitirdi. 4 yıllık fakülteye gitmek için Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Ancak istediği başarıyı gösteremedi. Yeniden çalışmaya başlayan Aktaş "Edebiyatı okumayı hedefliyorum" dedi.



            TERLİK DEĞİL SİLAH
            Kayseri'de bir anne, 2 çocuğuna birden terlik fırlattı! Terlik, silah sayıldığı için hapis cezası aldı! Avukat Emir Akpınar, anneleri uyardı. Yargıtay'ın terlik fırlatmanın alt soya karşı silahlı yaralama saydığını açıkladı.



            ÇİÇEK GİBİ HABER
            Adana'da yaşayan Vedat Öğrenir (55), ocak ayında sokakta yaralı bir köpek fark etti. Üzerine kimyasal dökülerek yakıldığı belirlenen köpeği tedavi ettirdi. Çiçek ismi verilen köpeğin hikayesinden çok etkilenen Alman Mareike Böhr, geçen ay Adana'ya geldi. Aşı izin ve pasaport işlemlerini tamamladığı Çiçek'i sahiplendi. Öğrenir, köpeğin şimdi Almanya'da yaşadığını söyledi. "Çiçek, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Çok direndi. Sonunda kazandı" dedi.



                Ş'OK 'OLDUK
                İstanbul Çekmeköy'de bir leylek, boynuna ok saplanmış şekilde görüntülendi. İtfaiye yakalamaya çalışırken kuş firar etti! Veteriner Ahmet Emre Kütükçü, "Bir haftalık şansı var. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz" dedi. Hayvanseverler leyleğin peşine düşerken yaşanan olay akıllara Pfeilstorch leyleğini getirdi. 1822'de Afrika'da Bantu mızrağı ile vurulan Pfeilstorch leyleği Almanya'ya kadar uçabilmişti.



                ARDEN YAŞASIN
                Diyarbakır'da 11.5 aylık Arden Ömer Beler, SMA'ya yakalandı. Şimdi de kas ve kemik erimesi başladı. Son bir ayda 3 kez mide kanaması yaşadı. Anne Nazlı Beler, oğlunun kampanyası için destek çağrısı yaptı.



                OPESİTE
                Avukat Selin Selem, mide ameliyatında hayatını kaybetti. Mahkeme "Rızası var. Doktor suçsuz" dedi. Baba Burhan Selem, TBMM'ye dilekçe verdi: Ameliyatlar incelensin.

                FALÇATA DEHŞETİ
                Antalya'da A.A geçen yıl boşandığı M.F'nin oturduğu 2. kattaki eve gitti. Eski eşi ve 10 gün önce evlendiği E.F arasında tartışma çıktı. A.A, yanındaki falçatayla M.F'nin boynunu ve sırtını, E.F 'nin de boynunu çenesine doğru kesti. Kanlar içinde kalan E.F çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. İlk duruşmadaki ifadesinde, öldürme kastının olmadığını söyledi. "Öldürmek isteseydim öldürürdüm, daha kesici aletler kullanabilirdim" dedi.

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                Haberler Yaşam Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ayça Bektaş'ın organları umut oldu
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