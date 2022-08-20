Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ayça Bektaş'ın organları umut oldu





SESSİZ SEDASIZ MUCİZE

Azim dolu haber, Kayseri'den geldi. Seda Karakaya (25), 5 yaşında okuma yazma öğrendi. 2 defa skolyoz nedeniyle ameliyat geçirdi. 10 yaşındayken de SMA Tip-2 hastası olduğunu öğrendi! Tüm bunlara rağmen içindeki okuma azmine dur demedi. İlkokulu ve liseyi başarıyla tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. Bir yandan Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne devam eden Karakaya, bir yandan da İngilizce, Rusça ve Almancasını ilerletti. "60 hayalim var. Bunun 30'unu gerçekleştirdim. Almanya'da yüksek lisans yapmak istiyorum. Daha sonra belki bir akademisyen olabilir ya da tercümanlık yapabilirim" dedi.