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    • Yaşam
    • 18.08.2022 22:15
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    • 18.08.2022 22:15
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    Yunan ölüme terk etti! İzmir Seferihisar, Çeşme ve Karaburun açıklarında 124 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir Seferihisar'da, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çeşme ve Karaburun açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı. İşte tüm detaylar...

    İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen yakalandı

    Seferihisar ilçesi açıklarında dün sabah 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

    Öte yandan Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarınca lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan hareketli lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

    Karaburun ilçesi açıklarındaki lastik botta da tespit edilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurularak yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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    Haberler Yaşam Yunan ölüme terk etti! İzmir Seferihisar, Çeşme ve Karaburun açıklarında 124 düzensiz göçmen yakalandı
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