Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.08.2022 19:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2022 20:28
    ABONE OL

    Deli bal bu kez otobüs şoförünü çarptı! Trabzon'da kaza kamerada...

    Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan ötürü fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

    Deli bal bu kez otobüs şoförünü çarptı!

    Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı

    Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan bazıları uzun uğraşlar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

    DELİ BAL İDDİASI
    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda 'Deli Bal' yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

    Öte yandan Düzce'de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
    Haberler Yaşam Deli bal bu kez otobüs şoförünü çarptı! Trabzon'da kaza kamerada...
        SON DAKİKA