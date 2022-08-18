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    Taşıyıcı anne skandalı büyüyor! İkna için de 5 yıldızlı otellerde tatil hediye edildiği ortaya çıktı

    İstanbul’daki ünlü bir tüp bebek merkezindeki taşıyıcı anne skandalı büyüyor. Merkez çalışanları taşıyıcı anneleri üniversite kütüphanelerinden seçti. İkna için de 5 yıldızlı otellerde tatil hediye etti.

    5 yıldızlı kü’Tüp’hane

    İstanbul'daki ünlü bir tüp bebek merkezindeki skandalda polis ekipleri, son derece ilginç bilgilere ulaştı. İddiaya göre merkez taşıyıcı anneleri üniversite kütüphanelerinden seçti. Şimdi de bu ağa düşürülen veya şahit olanlar konuştu. İşte o şok açıklamalar:
    Üniversitenin kütüphanesinde ders çalışıyordum. Kampüsten yüzüne aşina olduğum biri yanıma geldi. Paraya ihtiyacım olduğunu biliyordu. Önce taşıyıcı annelik teklifinde bulundu. Ardından Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde tatil teklif etti. 'Hayır' dedim. Ama başka bir arkadaşım kabul etti.
    İstanbul'da bir üniversitede yüzde 70 burslu okuyordum. Kredi kartıma fazla yüklendiğim bir aydı. Arkadaş ortamında bu durumu anlattım. Sadece birkaç saat sonra derslerine yardımcı olduğum bir kız yanıma geldi. '9 ay içinde ciddi para kazanmak ister misin" dedi. Durumu anlattı. Kabul edebilirdim ama korktum.



    Yeni mezun oldum, yurt dışına gitmek istiyordum. Mezuniyet töreninde tanıştığım biri, "Gürcistan'da okumak ister misin" dedi. "Hayır istemiyorum" dedim. Ardından da "Eğer okumak istersen, 5 bin Euro hemen hesabında" dedi. Kabul ettim. Para hesabıma gelince, durumu anlattılar. Üzerinden uzun zaman geçse de hala şoktayım. Bu kirli işin içinde kim varsa en ağır şekilde cezalandırılsın.



    KİRLİ TEZGAH AÇIĞA ÇIKTI
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    Haberler Yaşam Taşıyıcı anne skandalı büyüyor! İkna için de 5 yıldızlı otellerde tatil hediye edildiği ortaya çıktı
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