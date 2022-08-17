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    • Yaşam
    • 17.08.2022 18:05
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    • 17.08.2022 18:05
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    Ankara'da korkunç cinayet: Taciz iddiası sonrası tekmelerle öldürdü! Yusuf Şavur tutuklandı

    Son dakika haberi! Ankara'da annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kişi tarafından sokakta dakikalarca tekmelenen Ramazan D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Taciz iddiası sonrası tekmelerle öldürdü!

    Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiasıyla sokakta dövülen kişi hayatını kaybetti.

    Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Şavur, aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D'ye saldırdı.

    Yusuf Şavur, yüzüstü yere düşen Ramazan D'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Şavur, çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.

    Yusuf Şavur, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Ramazan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    'ANNEME TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN YAPTIM'
    Polis, olayın ardından Yusuf Şavur'u evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Şavur, emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, 'Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu' dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

        '5 DAKİKA BOYUNCA AYAĞIYLA KAFASINA VURDU'
        Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.

        TUTUKLANDI
        Gözaltına alınan Yusuf Şavur ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şavur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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