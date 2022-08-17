Ankara'da korkunç cinayet: Taciz iddiası sonrası tekmelerle öldürdü! Yusuf Şavur tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiasıyla sokakta dövülen kişi hayatını kaybetti.
Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Şavur, aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D'ye saldırdı.
Yusuf Şavur, yüzüstü yere düşen Ramazan D'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Şavur, çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.
Yusuf Şavur, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ramazan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'ANNEME TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN YAPTIM'
Polis, olayın ardından Yusuf Şavur'u evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Şavur, emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, 'Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu' dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.