NBA’in efsanesi Michael Jordan Air Jordan’la servet yaptı! Firmaya 5 saate 3 milyon kazandırdı

O Tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı. Ancak Michael Jordan sadece spor değil iş dünyasında servete adım attı. Jordan'ı paraya taşıyan ise Air Jordan markasıydı. Jordan NBA'de fırtına gibi estikçe ünlü firmalar da kapısını çaldı. Onlar arasında Nike vardı. Nike, Jordan'nın Chicago Bulls ile kazandığı NBA şampiyonluklarından çok önce 1984'te el sıkıştı. Satışların ilk ayından itibaren Nike, Jordan'ın başlı başına bir marka olduğunu anladı. Jordan dünyanın dört bir yanındaki insanları ayakkabıları için çıldırtan kültürel bir fenomen haline gelip her saniye para pastı. Bu zenginlik günümüze de yansıdı. Jordan, 'Air Jordan' markası altında her 5 saatte bir Nike'a 3 milyon dolar kazandırdı. Kendisi ise ortağından günde 410 bin dolar ödeme aldı. Jordan'ın Nike'taki yıllık kazancı ise 150 milyon doları aştı.