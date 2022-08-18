NBA’in efsanesi Michael Jordan Air Jordan’la servet yaptı! Firmaya 5 saate 3 milyon kazandırdı

O Tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı. Ancak Michael Jordan sadece spor değil iş dünyasında servete adım attı. Jordan'ı paraya taşıyan ise Air Jordan markasıydı. Jordan NBA'de fırtına gibi estikçe ünlü firmalar da kapısını çaldı. Onlar arasında Nike vardı. Nike, Jordan'nın Chicago Bulls ile kazandığı NBA şampiyonluklarından çok önce 1984'te el sıkıştı. Satışların ilk ayından itibaren Nike, Jordan'ın başlı başına bir marka olduğunu anladı. Jordan dünyanın dört bir yanındaki insanları ayakkabıları için çıldırtan kültürel bir fenomen haline gelip her saniye para pastı. Bu zenginlik günümüze de yansıdı. Jordan, 'Air Jordan' markası altında her 5 saatte bir Nike'a 3 milyon dolar kazandırdı. Kendisi ise ortağından günde 410 bin dolar ödeme aldı. Jordan'ın Nike'taki yıllık kazancı ise 150 milyon doları aştı.
UÇAK MÜHENDİSİNİN TASARIMI
Air Jordan'ın en büyük özelliği havalı taban olması. Nike 72 değişik adette daha havalı tabanlı ayakkabı tasarladı. Nike Air'in tasarımını ise aslında bir uçak mühendisi olan Frank Rudy yaptı. Ancak ayakkabının prototibi rafa kaldırıldı. Taa ki Michael Jordan'a kadar. Hem firma hem de Jordan 1984'de patlama yaşadı.
BAY DARPHANE
Michael Jordan, kendine ait şirketleriyle de paraya para kattı. Serveti 2.1 miyar dolar'a çıktı! Florida'daki 14 milyon dolar'lık malikanesi, yüzlerce lüks aracı ve Air Jordan logolu özel jeti ve 46 metrelik süper lüks yatı ile hafızalara kazındı. Nike, 1964'te Phil Knight tarafından kuruldu. Adını Yunan Zafer Tanrıçası Nike'tan aldı. Ve firmanın yıllık geliri 47 milyar doları aştı. Knight'ın kişisel serveti ise 59 milyar dolardı.