Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç’in sevgilisi Şahin Arslan'ı katletti! "Elimde flaş disk var bir şey olursa polise verirsin"

İstanbul Avcılar'da Murat Mimaroğlu, önceki akşam eski eşi Pınar İreç'in evine geldi. İreç'in erkek arkadaşı Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Olay sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Arslan'ın ablası İlknur Arslan, "Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin, diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Kadının bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi. Şahin Arslan'ın kendisini öldüren saldırganın numarasını annesine mesaj olarak attığını söyleyen Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" ifadelerini kullandı.