Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç’in sevgilisi Şahin Arslan'ı katletti! "Elimde flaş disk var bir şey olursa polise verirsin"

İstanbul Avcılar'da Murat Mimaroğlu, önceki akşam eski eşi Pınar İreç'in evine geldi. İreç'in erkek arkadaşı Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Olay sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Arslan'ın ablası İlknur Arslan, "Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin, diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Kadının bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi. Şahin Arslan'ın kendisini öldüren saldırganın numarasını annesine mesaj olarak attığını söyleyen Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" ifadelerini kullandı.
ACI TATİL!
Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına tatile gelen 7 yaşındaki Alkas Arı, 4. kattaki dairenin balkonundan yere düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas Arı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.
119 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 119 milyon 61 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 547 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 164'er lira, 3 bilenler 145'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.