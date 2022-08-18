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    Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç’in sevgilisi Şahin Arslan'ı katletti! "Elimde flaş disk var bir şey olursa polise verirsin"

    Murat Mimaroğlu, eski eşi Pınar İreç’in sevgilisi Şahin Arslan’ı bıçaklayarak katletti. Abla İlknur Arslan, kardeşinin ölmeden önce annesi katilinin numarasını attığını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Son mesaj!

    İstanbul Avcılar'da Murat Mimaroğlu, önceki akşam eski eşi Pınar İreç'in evine geldi. İreç'in erkek arkadaşı Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Olay sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Arslan'ın ablası İlknur Arslan, "Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin, diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Kadının bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi. Şahin Arslan'ın kendisini öldüren saldırganın numarasını annesine mesaj olarak attığını söyleyen Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" ifadelerini kullandı.



    ACI TATİL!
    Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına tatile gelen 7 yaşındaki Alkas Arı, 4. kattaki dairenin balkonundan yere düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas Arı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.



    119 MİLYON DEVRETTİ
    6+joker bilen çıkmayınca 119 milyon 61 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 547 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 164'er lira, 3 bilenler 145'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



        1 TALİHLİYE 1.2 MİLYON
        5+1 bilen bir kişi bir milyon 257 bin kazandı. 5 bilenler 4 bin 746'şar, 4+1 bilenler 485'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



        'SARI' DIŞI KAVGA!
        İş insanı İzzet Antebi ve eski eşi Didem Sarı arasındaki gerilim giderek arttı. Sarı, evli oldukları dönemde Antebi ile Çağla Şıkel'in 'yasak aşk' yaşadığını açıkladı. Ancak hem Antebi hem de Şıkel, Sarı'ya dava açtı. Sosyetik işadamı eski eşi hakkında ayrıca konuşmama kararı aldırdı. Antebi şimdi de Sarı'nın sevgilisi Kayacan Aksu'nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını vurguladı. Suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İş insanı eski eşinin "Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek, sen o velayeti rüyanda görürsün" dediğini de açıkladı. Antebi ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti. DENİZ YUSUFOĞLU


        STA'TEST'İK!
        Samsun'da Kaşif Sevinç (62), Corona paniği yaşadı. "Acaba hasta mıyım" deyip bugüne kadar 137 test yaptırdı. Önceki gün de 138'inci kez test yaptırmak için hastanenin kapısını çaldı. Bu kez sonuç pozitif çıktı. 8 kez aşı olduğunu söyleyip hastalığı hafif atlattığını açıkladı. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Herkes virüsle karşılaşacak ama aşıyla korunabileceğimizi söylüyoruz" ifadesini kullandı.



            AĞIR 'ŞOK'LET
            ABD'li boksör Mike Tyson, ringlere veda etti. Ancak 56 yaşındaki boks efsanesi Tyson'ın son hali hayranlarını gerdi. Geçen ay New York'ta elinde bastonla görülen Tyson bu kez Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandalyede görüntülendi. Bir hayli kilo verdiği de göze çarpan Tyson, hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tyson'ın siyatik ile mücadele ettiği öğrenildi. Siyatik ağrısı çeken Tyson'ın bu yüzden baston ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu arada siyatik S1 siniri olarak da bilinen sinirin sıkışması sonucu oluşuyor.



            MUSKARA OLDU
            Tesla'nın patronu Elon Musk, yine ortalığı karıştırdı! Dünyanın en zenginlerinden olan Musk, bu kez İngilizler'i kızdırdı. Musk, Twitter hesabından, "Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" diye yazdı. İngiliz taraftarları Musk'a saldırı başlatınca, bunun bir şaka olduğunu açıkladı. Yüzbinlerce kişi, Musk'la dalga geçti.



            YEŞİL YOL
            Yayaların ve sürücülerin hayatını kolaylaştıran trafik ışıkları, İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde vatandaşları adeta çileden çıkardı. İddiaya göre araçlar için hep yeşil ışık yandı! Bu yüzden yayalar yolun karşısına geçmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, "Tam 1 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne durumu bildirdik. Ama hala bir sonuç alamadık" deyip belediyeye sert çıktı.



                BU GECE GELIYORUM
                Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına dün de devam edildi. Erken dünkü duruşmaya katılmadı. Sanık savunmasının ardından söz alan Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bilmez cinayetin perde arkasını anlattı: Aslında Ece hanımın şoförlüğünü yapıyorum. Şafak ağabeyin şoförü ise dayımdı. Olay günü dayım izinli olduğu için Şafak ağabeyin şoförlüğünü ben yaptım. Restorana Fikret Orman geldi. Bir süre sonra gitti. Şafak bey sonra Ece yengeyi aradı. '10-15 dakikaya evdeyim' dedi. O sırada otururken Kadir ile Serkan geldi. Daha sonra Ali Yasak içeri girip masaya oturdu. Ben sadece Kadir'in, 'Dedin mi? Demedin mi?' diye sorduğunu, Şafak ağabeyin de, 'Dediysem ne olacak' dediğini duydum. Şafak ağabey de ayağa kalkarak, 'S......' diyerek kovdu. Kadir de tam o sırada silahı çıkartıp sıktı.

                KAR REKORU
                Koç Holding'in yılın ikinci çeyreğinde net dönem kârı, yüzde 317 arttı. 22,1 milyar TL'ye çıktı. Sabancı Holding'in ise 6 aylık net karı, 16.3 milyar TL'ye ulaştı.

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                Haberler Yaşam Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç’in sevgilisi Şahin Arslan'ı katletti! "Elimde flaş disk var bir şey olursa polise verirsin"
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