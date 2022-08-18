Küçükçekmece'de silahlı kavga! Kafede birbirlerine girdiler

İstanbul Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAFEDE SİLAHLI KAVGA

Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.