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    • Yaşam
    • 18.08.2022 16:26
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    • 18.08.2022 16:27
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    Küçükçekmece'de silahlı kavga! Kafede birbirlerine girdiler

    İstanbul Küçükçekmece’de bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü.

    Kafede çatışma!

    İstanbul Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    KAFEDE SİLAHLI KAVGA
    Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    1'İ AĞIR 6 YARALI
    Kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

    Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi.

        Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

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        Haberler Yaşam Küçükçekmece'de silahlı kavga! Kafede birbirlerine girdiler
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