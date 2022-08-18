Küçükçekmece'de silahlı kavga! Kafede birbirlerine girdiler

İstanbul Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
KAFEDE SİLAHLI KAVGA
Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi.