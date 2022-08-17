Ünlü tüp bebek merkezinden skandal! 18 yaşındaki kızlara para karşılığı taşıyıcı annelik yaptırdı kabul etmeyenleri ise...

Tüyler ürperten sağlık skandalı, İstanbul Etiler'deki bir tüp bebek merkezinde yaşandı. İddiaya göre klinikte kimsesiz ve maddi durumu kötü 18 yaş altı ve üstü kızlara para karşılığı yumurta büyütme tedavisi yapıldı. Ardından kızlar, doğum için KKTC ve Gürcistan'a yollandı! Taşıyıcı anne olmak istemeyenler de yumurtalarını ihtiyacı olan kadınlara sattı! Korkunç olay, eylül ayında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarla ortaya çıktı. Söz konusu ihbarda, "Üsküdar'daki kafede kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Kızlar, ilacı 11-12 gün kullanıp yumurtalarını büyütüyor. Ardından KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezlerine giderek yumurtalarını para karşılığı satıyor. Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne de bulunuyor" açıklaması yapıldı. İncelemede kızların iletişim kurduğu şahıs yakalandı! Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.