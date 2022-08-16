HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor! Aşırı sıcaklar kaç gün sürecek? 17-21 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AŞIRI SICAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun bazı bölgelerinde, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren 'sağanak yağış ve fırtına' devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise hafta sonuna kadar 'yüksek sıcaklık' görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, hasta, yaşlı ve çocukları, gündüz 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.
Hafta ortasında Trakya, Kıyı Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde 'yüksek sıcaklık' bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların etki alanını genişlettiği ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerine kadar yayılması bekleniyor.
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