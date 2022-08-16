HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor! Aşırı sıcaklar kaç gün sürecek? 17-21 Ağustos

AŞIRI SICAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun bazı bölgelerinde, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren 'sağanak yağış ve fırtına' devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise hafta sonuna kadar 'yüksek sıcaklık' görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, hasta, yaşlı ve çocukları, gündüz 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

Hafta ortasında Trakya, Kıyı Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde 'yüksek sıcaklık' bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların etki alanını genişlettiği ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerine kadar yayılması bekleniyor.

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