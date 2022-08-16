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    • Güncel
    • 16.08.2022 22:17
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    • 16.08.2022 22:20
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor! Aşırı sıcaklar kaç gün sürecek? 17-21 Ağustos

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Karadeniz'de bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için ise aşırı sıcak uyarısı geldi. Özellikle cumartesi ve pazar günü yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken, uzmanlar saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. İşte 5 günlük güncel hava durumu detayları...

    Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    AŞIRI SICAK UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun bazı bölgelerinde, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren 'sağanak yağış ve fırtına' devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise hafta sonuna kadar 'yüksek sıcaklık' görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, hasta, yaşlı ve çocukları, gündüz 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

    Hafta ortasında Trakya, Kıyı Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde 'yüksek sıcaklık' bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların etki alanını genişlettiği ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerine kadar yayılması bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya Kesimi'nin çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE 20°C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        İSTANBUL 23°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 20°C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 22°C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ 22°C, 37°C
        Az bulutlu

        İZMİR 24°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 23°C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 24°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 25°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 25°C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 19°C, 35°C
        Az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 19°C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI 17°C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 21°C, 33°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 14°C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 19°C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 15°C, 32°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            SİNOP 23°C, 29°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA 21°C, 34°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            ARTVİN 22°C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM 16°C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 23°C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 14°C, 34°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            KARS 13°C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            MALATYA 21°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 15°C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 22°C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 24°C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 25°C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 24°C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                17-21 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor! Aşırı sıcaklar kaç gün sürecek? 17-21 Ağustos
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