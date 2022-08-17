Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması yapıldı! Katil Kadir Yasak yaşananları tek tek anlattı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'deki mekanında kurşunlandı! Kurtarılamadı. Tetiği çeken Kadir Yasak ve Ali Yasak başta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Dün, korkunç cinayetin ilk duruşması yapıldı. Kadir Yasak, cinayeti tek tek anlattı. "Mahmutyazcıoğlu, bana ve aileme küfür ediyordu. Olay günü yanına gittim. Neden küfür ettiğini sordum. Tekrar küfür etti ve üstüme yürüdü. Ben de yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem kafasına ateş ederdim. Pişmanım" savunması yaptı! Katılın, cinayet anını soğukkanlı bir şekilde anlatması Ece Erken'i çileden çıkarttı! Gözyaşlarını tutamayan sunucu, duruşma salonunda fenalaştı. Üzüntüden bayılan Erken, sandalyeye başını çarptı. Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Müvekkilim zor bir psikolojiyle gelmişti. Başı döndü ve yere düştü. Başını sandalyeye vurdu" açıklaması yaptı.
CİLOSU YÜKSEK!
Hakkari'de Hamdi Akdoğan, her yıl 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı. Kaya balı topladı! Kilosunu 6 bin TL'ye sattı! Almanya, İsviçre, İran ve Irak'tan bile müşterileri olduğunu söyleyen Akdoğan, "Balımızın kilosu altınla yarışıyor. Tehlikeyi göze alarak bu işi yapıyorum. Ailemi baldan kazandığım parayla geçindiriyorum" açıklaması yaptı.
DOĞRU ÖRNEK
Hakkari Yüksekova'da yaşayan Gamzenur Okto (20), imkansızı başardı. Hem babasına destek olmak için akrabalarının bakkalında çalıştı. Hem de üniversite sınavına hazırlandı. Tam 516 puan yaptı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarısının sırrını şöyle anlattı: Her sabah problem ve paragraf çözdüm. Azmederek kazandım.