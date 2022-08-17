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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması yapıldı! Katil Kadir Yasak yaşananları tek tek anlattı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Katil Kadir Yasak, olayı tek tek anlattı: Küfür etti diye vurdum. Öldürmek istesem kafasına sıkardım. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Küfür etti diye vurdum

    Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'deki mekanında kurşunlandı! Kurtarılamadı. Tetiği çeken Kadir Yasak ve Ali Yasak başta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Dün, korkunç cinayetin ilk duruşması yapıldı. Kadir Yasak, cinayeti tek tek anlattı. "Mahmutyazcıoğlu, bana ve aileme küfür ediyordu. Olay günü yanına gittim. Neden küfür ettiğini sordum. Tekrar küfür etti ve üstüme yürüdü. Ben de yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem kafasına ateş ederdim. Pişmanım" savunması yaptı! Katılın, cinayet anını soğukkanlı bir şekilde anlatması Ece Erken'i çileden çıkarttı! Gözyaşlarını tutamayan sunucu, duruşma salonunda fenalaştı. Üzüntüden bayılan Erken, sandalyeye başını çarptı. Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Müvekkilim zor bir psikolojiyle gelmişti. Başı döndü ve yere düştü. Başını sandalyeye vurdu" açıklaması yaptı.



    CİLOSU YÜKSEK!
    Hakkari'de Hamdi Akdoğan, her yıl 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı. Kaya balı topladı! Kilosunu 6 bin TL'ye sattı! Almanya, İsviçre, İran ve Irak'tan bile müşterileri olduğunu söyleyen Akdoğan, "Balımızın kilosu altınla yarışıyor. Tehlikeyi göze alarak bu işi yapıyorum. Ailemi baldan kazandığım parayla geçindiriyorum" açıklaması yaptı.



    DOĞRU ÖRNEK
    Hakkari Yüksekova'da yaşayan Gamzenur Okto (20), imkansızı başardı. Hem babasına destek olmak için akrabalarının bakkalında çalıştı. Hem de üniversite sınavına hazırlandı. Tam 516 puan yaptı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarısının sırrını şöyle anlattı: Her sabah problem ve paragraf çözdüm. Azmederek kazandım.



        KURBAN OLSUNLAR
        Balıkesir'de kurbanlık inek, bayramın ilk günü sahibinden kaçtı. 25 gün sonra bir dağın tepesinde ortaya çıktı! Ahbap Platformu tarafından satın alındı. Reyhan adı verilen büyükbaş hayvanın hayatına İzmir'deki Kurtarışmış Hayvan Barınağı'nda devam edeceği açıklandı.



        KAZANIYO'RUS'
        Ukrayna-Rusya arasındaki savaş dünyayı alt üst etti. Washington Post'tan ise ilginç bir analiz geldi. Buna göre Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinde günde 900 milyon dolarlık bir giderle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. 170 günü aşan savaşta, toplam harcamasının 150 milyar doları aştığı belirtildi. Buna karşın Rusya'nın 12.4 trilyon dolarlık bir yeraltı zenginliğine sahip olduğu öğrenildi. Analize göre, Rusya şu anda Ukrayna'nın enerji ve maden yatakları da dahil olmak üzere önemli doğal kaynaklarını kontrol etti. Washington Post'a göre bu adım, Rusya'nın büyük planını da açığa çıkartıyor.



        PESAPORT!
        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ABD eski Başkanı Trump'ın Florida'daki malikanesini bastı. Saatlerce süren arama yaptı. Trump ise yaptığı açıklama ile gündemi salladı. Eski Başkan "Truth Social" adlı sosyal medya hesabından FBI'ı hedef aldı. Baskında üç pasaportuun çalındığını açıkladı. Şu açıklamayı yaptı: Bu, ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde siyasi bir saldırıdır..." Bu arada Trump'ın muhtemelen ABD vatandaşlarına verilen normal lacivert pasaport ile başkanlığı döneminde aldığı kırmızı resmi pasaport ve siyah diplomatik pasaporta sahip olduğu yorumları yapıldı.



            KAR'IŞIK' KASET!
            Kayseri Melikgazi'de ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, önceki akşam aralarında daha önce husumet olan komşuları ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine baba-oğul, pompalı tüfeklerle kurşun yağdırdı. Y.M.S. sırtından, N.D. kulağının arkasından ve S.N.M. de göğsünden ağır yaralandı. Bacağından yaralanan Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakalanarak gözaltına alınan Metin Işık ve Mustafa Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarkıcı Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi.



            5 YILDIZLI FACİA!
            Antalya, Aksu'da 5 yıldızlı Liberty Lara otelde tatil yapan İngiliz uyruklu Oliver Mattew Graham (13), teyzesiyle birlikte yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşlar, çocuğu fark edince cankurtarana haber verdi. İddiaya göre öğle yemeğinde olan cankurtaranın gelmesinden sonra çocuk sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Graham, kurtarılamadı. Ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.



            KATİL KOMŞU!
            Adana'da alkollü Necati Ersönmez (23), 3 hafta önce aracıyla eski sevgilisi Elvan K.'nin evinin önüne gitti. Sokakta bağırıp, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Elvan K.'nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı ise Ersönmez'i silahla öldürdü. Arkadaşları Halit Sunme, Onur Yavuzkaçar ve Mehmet Seven ile birlikte motosikletle kaçtı. Yakalanan şüpheliler, tutuklandı.



                FELAKET YAŞAR
                Aydın Kuşadası'nda Yaşar Görer'in (18) çalıştığı tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı. Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. Genç, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan Görer'in kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi.



                AH KALBİM!
                Muğla Milas'ta özel bir klinikte diyetisyen olarak çalışan Merve Ölmez (25), iki hafta önce aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ölmez'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabaha karşı kurtarılamadı. Genç diyetisyenin yaşamını yitirmesi ilçedeki sağlık çalışanları ve yakınları arasında büyük üzüntüye yol açtı.



                ALMANCA ŞAMPİYONU
                Uluslararası Almanca Olimpiyatları'nda (IDO) ilk kez bir Türk kızı birincilik kürsüsüne çıktı. Liseli Buse Kesimoğlu, Hamburg'da kupayı kaldırdı.



                    BORİS YAZIYOR
                    İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, asıl mesleğine dönme kararı aldı. Daily Mail'de yazacağı açıklandı. Yılda 1 milyon sterlin maaş alacağı anlaşıldı.



                    ÖLÜM UYKUSU
                    Adana'da Suriyeli baba, 3 yaşındaki oğlu Badr'ı uyuyor diye arabada bıraktı. Yaklaşık bir saat sonra döndüğünde, çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Feryadı yürek yaktı: Oğlumu uyandırmaya kıyamadım.



                    88 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 87 milyon 937 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 967'şer lira, 4 bilenler 662'şer lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira iramiye alacak.

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                    Haberler Yaşam Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması yapıldı! Katil Kadir Yasak yaşananları tek tek anlattı
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