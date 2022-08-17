Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması yapıldı! Katil Kadir Yasak yaşananları tek tek anlattı





KAZANIYO'RUS'

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş dünyayı alt üst etti. Washington Post'tan ise ilginç bir analiz geldi. Buna göre Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinde günde 900 milyon dolarlık bir giderle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. 170 günü aşan savaşta, toplam harcamasının 150 milyar doları aştığı belirtildi. Buna karşın Rusya'nın 12.4 trilyon dolarlık bir yeraltı zenginliğine sahip olduğu öğrenildi. Analize göre, Rusya şu anda Ukrayna'nın enerji ve maden yatakları da dahil olmak üzere önemli doğal kaynaklarını kontrol etti. Washington Post'a göre bu adım, Rusya'nın büyük planını da açığa çıkartıyor.