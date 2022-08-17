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    • Yaşam
    • 17.08.2022 17:43
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    • 17.08.2022 17:44
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    İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında kargo gemisi arızalandı

    Rusya'ya seyir halindeki "SUN UNICORN" isimli 99 metrelik kargo gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası yaptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

    İstanbul Boğazı çıkışında kargo gemisi arızalandı

    Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.



    183 METRELİK TANKER DE ARIZALANMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Boğazı Haydarpaşa Mendirek açıklarında Mısır'dan yola çıkıp, Rusya'ya seyir halinde olan 183 metre uzunluğundaki JANAKI isimli tanker gemisi arıza yapmıştı.

    Gemi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında kargo gemisi arızalandı
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