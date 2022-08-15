Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine Deterjan Pazarı adlı firmayı incelemeye alarak rapor hazırladı. Raporda önemli tespitlere yer verildi. Raporda şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve şirketin bunu ödemesinin imkânsız olduğunu ayrıca şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirtti.

Deterjan Pazarı adlı sistemle kurucu Süleyman Kocabaş, üyelerine deterjan hammaddeleri satıyordu. Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine hammadde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi. İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.