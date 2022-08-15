Türkiye son günlerde Deterjan Pazarı vurgununu konuşuyor.
DETERJAN PAZARINDAN 100 MİLYONLUK VURGUN
Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri bularak deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 'zincirin başı' Süleyman Kocabaş'ın aralarından bulunduğu 8 kişi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.
Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine Deterjan Pazarı adlı firmayı incelemeye alarak rapor hazırladı. Raporda önemli tespitlere yer verildi. Raporda şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve şirketin bunu ödemesinin imkânsız olduğunu ayrıca şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirtti.
Deterjan Pazarı adlı sistemle kurucu Süleyman Kocabaş, üyelerine deterjan hammaddeleri satıyordu. Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine hammadde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi. İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.
ÜNLÜLERE REKLAMLARINDA YER VERDİ
Firma, sistemi duyurabilmek için birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynattı. Türkiye geneli ağını genişleten firma Ankara başta olmak üzere aralıksız üye kazanmaya devam etti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine fabrika kurdu. Türkiye geneli bayilik verme hazırlığı başlattığı öğrenildi.
BANYO TOPU OLDU DETERJAN
Mağdurlar paralarını alamaması üzerine sosyal medya üzerinden firmayı eleştiri yağmuruna tutması üzerine Süleyman Kocabaş yeni bir formül buldu. Kocabaş, üretilen banyo toplarını Morsil adında deterjana dönüştürdüklerini iddia ederek üretime devam etmelerini istedi. Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan firma, üretilen hiçbiri ürünü satmayarak fabrikada bekletti.