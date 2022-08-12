Gece bekçisinden itiraf geldi! 1 cinayet araştırılırken 3'ü birden çözüldü





GECE BEKÇİSİ İTİRAF ETTİ

Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.