Gece bekçisinden itiraf geldi! 1 cinayet araştırılırken 3'ü birden çözüldü

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir faili meçhul cinayet dosyasını araştırırken, 3 cinayeti birden çözdü. İstanbul Pendik'te 2006 yılında işlenen bir cinayetin dosyasını tekrar açarak tekstil firmasında gece bekçiliği yapan Mustafa M. gözaltına alınırken, ifadesinden yola çıkarak muhasebeci Bülent Demir, gece bekçisinin suç ortağı Murat Dayanç ve iş insanı Tekin Uğurlu cinayetleri aydınlatıldı.
İstanbul Pendik'te 2006 yılında bir tekstil firmasının muhasebeciliğini yapan Bülent Demir içerisinde personelin maaşları olan 80 bin lira para dolu kasa ile ortadan kayboldu. Bülent Demir'in cesedi, 10 gün sonra bacakları, elleri, ağzı ve gözleri koli bandıyla bağlanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Çelik kasa ise, Sakarya'nın Geyve ilçesinde açılmış halde bulundu. O dönemde jandarmanın yaptığı araştırmalarda, Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları çalan kişilere ulaşılamadı.
GECE BEKÇİSİ İTİRAF ETTİ
Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.