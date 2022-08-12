Erotik filmdeki sesi eşine benzetti olanlar oldu! Yargıtay'dan emsal karar

Adana'da sesini bir erotik filmdeki kadının sesine benzeten kocasına sinirlenip yatağını ayıran kadın boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı. Daire, eşi E.A.'nın sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeten koca Y.A.'yı ağır kusurlu bulurken, kadının davranışın eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.
Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.
YEREL MAHKEME "İKİ TARAF DA KUSURLU" DEMİŞTİ AMA
Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.