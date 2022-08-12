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    • Yaşam
    • 12.08.2022 08:58
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    • 12.08.2022 08:58
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    Ankara'da kaza! Otomobil yan yattı: 2 yaralı

    Son dakika kaza haberleri... Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

    Otomobil yan yattı!

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

    Kaza saat 03.15'te Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

    2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
    Alınan bilgiye göre, 06 PRA 80 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına daha sonra çöp konteynerine çarptıktan sonra yan devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobildeki sürücü O.Y. ve yanındaki arkadaşını çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y. ve arkadaşı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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