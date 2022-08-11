Bu kalbi kırmayın! Film gibi hikaye: Tayfun Erdem, Oliver Beston ve Julie...



TAYFUN Erdem, nakil olduktan sonra Oliver Beston'u hiç unutmadı. Adını, fotoğrafını ve ölüm tarihini omzuna dövme yaptırdı.



2016'DA Londra'ya giden Erdem, Beston ailesiyle kucaklaştı. Aradan geçen süre içinde Tayfun Erdem, sık sık görüştüğü Bob ve Julie çiftini Türkiye'de ağırladı. Genç adam 17 Eylül'de yeniden evlenecek olan Julie'nin nikah şahidi olmak için vize başvurusu yaptı. Ancak red cevabı aldı. "Orada sağlık sorunu yaşarsam sağlık hizmetlerimin İngiltere hükümeti tarafından karşılamasından endişeliler. Oysa Julie'nin attığı mailde her masrafı kendisinin karşılayacağını belirtiyordu. Buna rağmen ret aldım. Sanırım Türk olduğum için... Tekrar vize başvurusunda bulunacağım" ifadesini kullandı.