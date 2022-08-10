Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi! Kim Milyoner Olmak İster'de şehit Eren Bülbül'e vefa: "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının 5'nci yılında anılıyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şehidimiz Eren Bülbül unutulmadı.
Yarışmacı Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki "PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu soruldu.
Jokerlerini kullanan 19 yaşındaki yarışmacı soruyu doğru yanıtlayamadı.