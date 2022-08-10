Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.08.2022 22:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2022 23:19
    ABONE OL

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi! Kim Milyoner Olmak İster'de şehit Eren Bülbül'e vefa: "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar"

    Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şehidimiz Eren Bülbül unutulmadı. Bülbül ile ilgili sorulan bir soru geceye damgasını vurarken o anlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğümlendi. İmirzalıoğlu, şehit Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" ifadelerini kullandı. Öte yandan soruyu doğru bilemeyen yarışmacı programa veda etti.

    Milyoner’de duygulandıran Eren Bülbül sorusu

    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının 5'nci yılında anılıyor.


    Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şehidimiz Eren Bülbül unutulmadı.

    Yarışmacı Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki "PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu soruldu.




    Jokerlerini kullanan 19 yaşındaki yarışmacı soruyu doğru yanıtlayamadı.




        Soru sonrası sunucu Kenan İmirzalıoğlu duygusal anlar yaşarken "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar." ifadelerini kullandı.



        EREN, İYİ Kİ VARSIN!
        Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anılıyor.

        Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

        Eren, babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.



        Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

        Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde şehadete erdi.

        Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



            Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

            Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CANLI | Real Madrid - Eintracht Frankfurt
            Haberler Yaşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi! Kim Milyoner Olmak İster'de şehit Eren Bülbül'e vefa: "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar"
                SON DAKİKA