Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi! Kim Milyoner Olmak İster'de şehit Eren Bülbül'e vefa: "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar"





Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.