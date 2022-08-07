Bağcılar'da akılalmaz olay: Bir anlık ihmal 2 yaşındaki cana mal oldu!

"BİR ANLIK İHMALKARLIK BÖYLE KÖTÜ SONUÇLANDI"

Olaydan sonra yaşananlara tanık olan esnaf Murat Koç, "Pazar günü teyzesinin nişanı için Çorlu'dan gelmişlerdi. Çocuk balkona çıkıyor. Balkonda misafirlerden kalan sandalye ve tabureler varmış. Onun üzerine çıkıp aşağıya düşüyor. Ben olay sırasında içerideydim. Sesler üzerine dışarı çıktım. Ben birinci katta oturan komşularımızın çocuğu sanmıştım meğer 8'inci kattaki komşularımızın kızıymış. Olaydan sonra 2'nci katta oturanlar kendilerince tedbir aldılar. Tabi bir musibet bin nasihatten iyidir derler, böyle önlemler alındı. İlla ki tedbirli olmak gerekiyor. Eminim kendilerince tedbir de almışlardır ama bir anlık dalgınlık ya da ihmalkarlık böyle kötü sonuçlandı" dedi.

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