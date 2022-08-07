Bağcılar'da akılalmaz olay: Bir anlık ihmal 2 yaşındaki cana mal oldu!

O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü.
MEMLEKETİ ÇORLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı.