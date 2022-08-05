Bodrum'da bir ay önce kaybolan üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Mobese kayıtlarında, Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi. Ancak bu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi ve yakınları aynı kavşakta stant açıp, nöbet tutmaya başlamıştı.