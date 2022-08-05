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    • Yaşam
    • 05.08.2022 15:35
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    • 05.08.2022 15:35
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    Aksaray'da korkunç kaza! 1 kişiye mezar oldu

    Son dakika haberine göre Aksaray'da kontrolden çıkan bir otomobil direğe çarptı. Feci kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

    Aksaray’da korkunç kaza! 1 kişiye mezar oldu

    Aksaray'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Gurbetçi İsmail Akkoç (22) idaresindeki 42 AHM 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada, sürücü Akkoç ile otomobildeki Erdem İyikasap (21) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İyikasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Akkoç'un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    İyikasap ve Akkoç'un Hollanda'da yaşadığı ve tatil için memleketi Aksaray'a geldiği öğrenildi.

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