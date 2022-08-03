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    • Yaşam
    • 03.08.2022 11:14
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    • 03.08.2022 11:18
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    Metrelerce yüksekten demir korkuluklara düşen işçi öldü

    Tarabya'da lüks villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Metrelerce yüksekten düşen işçi, demir korkuluklara saplanarak hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

    Lüks villada dehşet anları kamerada

    Tarabya'da lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi, demir korkuluğa saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

    DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
    Dün 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    DEMİRE SAPLANIP YAŞAMINI YİTİRDİ
    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işçi çatıdan düşerek demir korkuluklara saplanıyor. Ağır yaralanan genç kendini saplandığı demirden kurtarıp yere atıyor. Sesleri duyan çevredekiler ise koşarak yanına geliyor.

        HAYATİ ORGANLARINI PARÇALAMIŞ
        Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven'in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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