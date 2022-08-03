Metrelerce yüksekten demir korkuluklara düşen işçi öldü

Tarabya'da lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi, demir korkuluğa saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Dün 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
DEMİRE SAPLANIP YAŞAMINI YİTİRDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.