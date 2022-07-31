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    • Yaşam
    • 31.07.2022 16:54
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    • 31.07.2022 16:54
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    Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 7 yaralı

    Son dakika haberine göre Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole uçtu. Feci kazada araç takla atarken, otomobilde bulunan 7 kişi ise yaralandı.

    Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 7 yaralı

    Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.T., M.T., T.T., K.K., A.M.T. ve E.M.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 7 yaralı
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