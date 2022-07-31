Mersin, Hatay ve İzmir'de orman yangınları! Eyyam-ı Bahur sıcakları yangın çıkardı

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecinin üstünde seyrettiği bölgelerden de peş peşe yangın haberleri geldi.



Anamur'daki yangınla ilgili ilk açıklamayı Orman Genel Müdürlüğü yaptı. Yangına; 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazözle müdahalede bulunulduğunun duyurulduğu müdürlüğün açıklamasında, "Orman yangınına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.