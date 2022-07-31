Düğün hazırlığındaki pazarcı hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin TL'yi iade etti

Babamı arayıp böyle bir paramız var mı diye sordum. Bilgin var mı dedim. Babam da 'Yok, bir yanlış var' deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Onlar da şaşırdılar. Beni sorguya çektiler. 'Nereden geldi, nasıl geldi bu para' diye. Sonra 'Yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırmışlar' dediler.