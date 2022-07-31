Düğün hazırlığındaki pazarcı hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin TL'yi iade etti

Bolu'da manavlık yapan Metin Karadayı, 2 gün önce Bağ-Kur primini yatırmak için bankaya gitti. İşlerini halleden Karadayı, daha sonra bankadan ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonun hesabına bakan Karadayı, hesabında 212 bin TL olduğunu gördü.
Büyük şaşkınlık yaşayan Karadayı, durumu babasına söyledi ve paranın babasına ait olup olmadığını sordu. Metin Karadayı'nın babası, paranın kendilerine ait olmadığını söyleyince Karadayı, bankaya giderek durumu haber verdi. Bankada, yapılan çalışmalar sonucu paranın yanlışlıkla başka bir kişi tarafından hesaba gönderildiği tespit edildi. 212 bin TL yanlışlıkla gönderen kişiye geri gönderildi.
'HABERİM OLMASA BELKİ ONUN DA HABERİ OLMAYACAKTI'
Düğün hazırlığında olan Metin Karadayı, hesabındaki parayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bankaya gidip Bağ-Kur ödememi yaptım. Sonra telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Şaşırdım. hemen bankaya gittim. Banka da 'Belki sizindir. Bir kontrol edin, babanızı arayın' dedi.