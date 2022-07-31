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    • Yaşam
    • 31.07.2022 15:20
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    • 31.07.2022 15:20
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    Adana'da kayıp kadının cesedi bulundu

    Adana'da 6 gün önce kaybolan 54 yaşındaki kadının cesedi bulundu. Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre cesette herhangi bir dış müdahaleye rastlanmadığı bildirildi.

    Adana’da kayıp kadının cesedi bulundu

    Adana'da 6 gün önce hastanede kaybolan kadının cesedi bulundu. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay (54), muayene olmak için 25 Temmuz günü öğle saatlerinde kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sırasında kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup, sıra almak için danışmaya gitti. Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

    Polis ve AFAD ekipleri de hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanlık alanda Rahime Atay'ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, arama çalışmalarının 7'nci gününde Atay'ın cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Atay'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Atay'ın cesedinde herhangi bir dış müdahaleye rastlanmadığı bildirildi. Atay'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Adana'da kayıp kadının cesedi bulundu
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