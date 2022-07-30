Çöp evden kurtarılan C.M.A'nın yıllar sonra ortaya çıkan babası da dava açtı

Bursa'da C.M.A, kabus dolu günler yaşadı. 1 yıl boyunca teyzesi P.A tarafından çöp eve kapatıldı. Geçtiğimiz hafta şans eseri kurtarıldı. Devlet korumasına alındı. Annesi Y.A "Eşimden şiddet görünce boşandık. Oğlumu 19 aylıkken anneme bıraktım. Babasının haberi yoktu" ifadesini kullandı. Bunun üzerine dün Ufuk Çelikol, C.M.A,nın babası olduğunu söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Kendisinden DNA örneği alınarak babalık testi yapılmasını istediğini açıkladı. "Televizyonda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım. Annesi benden boşandığında, 'Hamile değilim, bebeği düşürdüm' dedi. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım ve bunun için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı



DNA TESTİ TALEBİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, C.M.A,nın son durumunu paylaştı: Kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri 500 gram kadar kilo alımı var. Artık tek başına yürüyor.



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