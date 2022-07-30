Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.07.2022 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 08:47
    ABONE OL

    Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizlendi

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün akşam saatlerinde 3 bin metreküp kapasiteli atık su havza setinin yıkıldı. Tonlarca çamurlu atığın kapattığı TAG Otoyolu temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

    TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

    Dün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu araç trafiğine kapandı.

    Derinliği yer yer iki metreyi bulan çamurun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır, birikintinin içinde kaldı.

    ARAÇ KUYRUĞU SONA ERDİ
    Biriken atık çamur yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamdı. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.

    Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.

    Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan gidecekleri yere devam etti.

    36 SAAT SÜREN MÜCADELE
    Atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

    Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da 1 dakika Avrupa’da 4 saat!
    Haberler Yaşam Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizlendi
        SON DAKİKA