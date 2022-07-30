Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizlendi

Dün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu araç trafiğine kapandı.
Derinliği yer yer iki metreyi bulan çamurun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır, birikintinin içinde kaldı.
ARAÇ KUYRUĞU SONA ERDİ
Biriken atık çamur yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamdı. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.
Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan gidecekleri yere devam etti.
36 SAAT SÜREN MÜCADELE
Atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.
Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.